Дело против экс-директора Белгорблагоустройства в Белгороде передали в суд

Несмотря на предписание антимонопольщиков, экс-директор заключил контракт на 70 млн рублей и перечислил аванс в размере 20 млн рублей. Он пытался придать законность своим действиям, заключив от имени бюджетного учреждения 34 прямых контракта с фирмой. Тем не менее скрыть следы преступления не удалось.