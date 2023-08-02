Дело против экс-директора Белгорблагоустройства в Белгороде передали в суд

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Уголовное дело против экс-директора Белгорблагоустройства передали на рассмотрение в суд. Следователи завершили расследование дела в отношении бывшего руководителя коммунального предприятия. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, совершённом из иной личной заинтересованности.
Как считает следствие, осенью 2022 года бывший гендиректор МБУ «Управление Белгорблагоустройство» из-за личной заинтересованности во время закупок товаров для государственных нужд разместил информацию о проведении электронных аукционов. При этом техническое задание ограничивало число участников. Это создало условия для победы конкретной коммерческой организации.
Несмотря на предписание антимонопольщиков, экс-директор заключил контракт на 70 млн рублей и перечислил аванс в размере 20 млн рублей. Он пытался придать законность своим действиям, заключив от имени бюджетного учреждения 34 прямых контракта с фирмой. Тем не менее скрыть следы преступления не удалось.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу по уголовному делу. Материалы передали в суд.