Буцаев рассказал о стартовавшем при поддержке РЭО камчатском форуме «Экосистема»

Гендиректор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что Российский экологический оператор уже второй раз становится экопартнером форума «Экосистема». В этом году компания не только экологизирует форум, например путем раздельного сбора мусора, но и организует множество активностей для участников. Аудитория форума сможет получить новую информацию о реформе обращения с ТКО, экономике замкнутого цикла, технологиях переработки и прочих важных направлениях деятельности. Помимо этого, РЭО посвятит отраслевую сессию теме организации зеленого бизнеса. Буцаев отметил, что сейчас все больше молодежи уделяет внимание проблемам экологии. Молодые люди стараются выступить в роли драйверов экологических изменений, формируют собственные бизнес-проекты. Итогом должно стать создание новой среды и актуальных стандартов для предпринимателей и потребителей.