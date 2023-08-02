Буцаев рассказал о стартовавшем при поддержке РЭО камчатском форуме «Экосистема»

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Как сообщает vostokmedia.com, в рамках данного события ППК «РЭО» планирует организовать мастер-классы по переработке, сессии на тему экологии, тематические клубы, соревнования по сдаче экоГТО.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что Российский экологический оператор уже второй раз становится экопартнером форума «Экосистема». В этом году компания не только экологизирует форум, например путем раздельного сбора мусора, но и организует множество активностей для участников. Аудитория форума сможет получить новую информацию о реформе обращения с ТКО, экономике замкнутого цикла, технологиях переработки и прочих важных направлениях деятельности. Помимо этого, РЭО посвятит отраслевую сессию теме организации зеленого бизнеса. Буцаев отметил, что сейчас все больше молодежи уделяет внимание проблемам экологии. Молодые люди стараются выступить в роли драйверов экологических изменений, формируют собственные бизнес-проекты. Итогом должно стать создание новой среды и актуальных стандартов для предпринимателей и потребителей.
Соревнования по экоГТО были организованы 2 августа. На мероприятии участники могли испытать свои силы, ответив на ряд вопросов об экологии. Отраслевая сессия «Зеленый бизнес в сфере экономики замкнутого цикла» запланирована на 4 августа. Стоит отметить, что в течение всей недели на площадке форума открыт шатер РЭО с мастерской переработки.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отчитался о подготовленной Российским экологическим оператором масштабной программе в рамках тематических клубов. Планируется провести порядка 20 клубов, где будут обсуждаться разнообразные темы экологии как науки, направления ESG-повестки, технологии. Речь будет идти об экономике замкнутого цикла, принципах разумного потребления, экологии в сфере образования.
Форум «Экосистема. Заповедный край» выступает частью платформы «Росмолодежь.События». В текущем году форум смог собрать 5120 заявок, а в первый день к участию в мероприятии присоединились 450 человек со всех уголков России. По итогам работы форума планируется составить обзор с анализом проблем экологического состояния России и предложения по улучшению ситуации.