Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Изображение материала

Белгородцев пугают повышением температуры до +37 °С

2 августа 2023, 13:21
Фото: 1MI

На Белгородскую область надвигается аномальная жара

3 августа в регионах ЦФО установится жаркая погода. Синоптики обещают сильную жару: в Белгородской области температура может подняться до +37 °С, предупреждает Гидрометцентр.
Сюжет
Погода

На Белгородскую область и другие регионы Центрального федерального округа надвигается сильная жара. Причём, по сообщениям синоптиков, такая погода продержится как минимум несколько дней. В Курской и Белгородской областях местами температура поднимется до +37 °С, следует из данных сайта meteoinfo.ru.

Региональное МЧС сообщает, что 3 августа в Белгородской области будет переменная облачность. В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Днём ожидаются грозы. Ветер южной четверти ночью 5-10 м/с, в дневное время — 8-13 м/с. В тёмное время суток температура составит +14…+19 °С, а днём поднимется до +27…+32 °С.

В Белгороде в четверг ожидаются дожди. В ночное время синоптики обещают +17 °С. Днём потеплеет до +29 °С. Жарче будет в пятницу, 4 июля. В конце рабочей недели без осадков. Ночью до +18 °С. Днём температура поднимется до +30 °С.

Ещё выше столбик термометра поднимется в субботу и воскресенье, 5 и 6 августа. Температура днём в Белгороде в эти дни составит +32 °С и +35 °С соответственно.

Синоптики предупредили белгородцев о резком ухудшении погоды
Узнать подробнее
Читайте также:
Жара, дожди и грозы: какая погода ожидает белгородцев в средуПосле аномальной жары погода в Белгородской области резко изменитсяАномальная жара надвигается на Белгородскую область
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Жара#Синоптики#Грозы#Температура#Дожди#Ветер#Туман#Штормовое предупреждение
Подпишитесь
«С игрушками Родину не защитишь»: как белгородской самообороне оружие выдавали
Сегодня, 14:13
«Не пессимиздите» и герб СССР: какие нашивки выбирают бойцы белгородской самообороны
Сегодня, 11:54
«ОНС» судится с «Союзом автомобилистов Белогорья» из-за скандала с недоливом бензина
Сегодня, 12:19
Без фонтанов и без эксцессов: как прошёл День ВДВ в Белгороде
Сегодня, 14:53
Твёрдое нет: жители белгородского Таврово отказали в стройке очистных сооружений
Сегодня, 15:46
На Белгородском свинокомплексе «Сибагро» завершилась модернизация мясокомбината
Сегодня, 14:35