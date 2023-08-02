Белгородцев пугают повышением температуры до +37 °С

На Белгородскую область и другие регионы Центрального федерального округа надвигается сильная жара. Причём, по сообщениям синоптиков, такая погода продержится как минимум несколько дней. В Курской и Белгородской областях местами температура поднимется до +37 °С, следует из данных сайта meteoinfo.ru.