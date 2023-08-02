Белгородцев пугают повышением температуры до +37 °С

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
На Белгородскую область и другие регионы Центрального федерального округа надвигается сильная жара. Причём, по сообщениям синоптиков, такая погода продержится как минимум несколько дней. В Курской и Белгородской областях местами температура поднимется до +37 °С, следует из данных сайта meteoinfo.ru.
Региональное МЧС сообщает, что 3 августа в Белгородской области будет переменная облачность. В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Днём ожидаются грозы. Ветер южной четверти ночью 5-10 м/с, в дневное время — 8-13 м/с. В тёмное время суток температура составит +14…+19 °С, а днём поднимется до +27…+32 °С.
В Белгороде в четверг ожидаются дожди. В ночное время синоптики обещают +17 °С. Днём потеплеет до +29 °С. Жарче будет в пятницу, 4 июля. В конце рабочей недели без осадков. Ночью до +18 °С. Днём температура поднимется до +30 °С.
Ещё выше столбик термометра поднимется в субботу и воскресенье, 5 и 6 августа. Температура днём в Белгороде в эти дни составит +32 °С и +35 °С соответственно.