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Белгородского экс-полицейского отправили в колонию за передачу служебной информации

2 августа 2023, 07:24
Фото: 1MI

Экс-полицейского из белгородского приграничья отправили в колонию

Полицейский являлся дежурным линейного отдела на ж/д станции Валуйки. Сотрудник незаконно получал и использовал служебную информацию в коммерческих интересах. Об этом сообщает региональное управление ФСБ России.
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Суд

Сотрудники регионального управления ФСБ и УМВД России установили причастность экс-полицейского линейного отдела к превышению должностных полномочий. Будучи дежурным полиции на железнодорожной станции Валуйки, правоохранитель использовал своё служебное положение и незаконно получал служебную информацию в интересах коммерческих организаций.

Уголовные дела против бывшего полицейского возбудили по статьям за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК РФ).

Валуйский районный суд признал экс-правоохранителя виновным. Он проведёт восемь лет в исправительной колонии общего режима.

Как добавляет «Коммерсант», бывший полицейский пытался обжаловать приговор, но Белгородский областной суд эту жалобу отклонил.

Напомним, что в октябре прошлого года сообщалось о задержании полицейского, работавшего на ж/д станции Валуйки. Тогда утверждалось, что задержали его по подозрению в передаче информации украинской разведке. Уточнялось, что бывший полицейский якобы передал сведения неизвестному человеку, а тот в свою очередь мог действовать в интересах ГУР Минобороны Украины.

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#Таисия Некрасова#Суд#Происшествия#Уголовное дело#Белгородская область#Валуйский горокруг#Экс-полицейский#Служебная информация#Ж/д станция#Задержание#Колония#Разведка#Валуйки
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