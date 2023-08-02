Белгородского экс-полицейского отправили в колонию за передачу служебной информации

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Сотрудники регионального управления ФСБ и УМВД России установили причастность экс-полицейского линейного отдела к превышению должностных полномочий. Будучи дежурным полиции на железнодорожной станции Валуйки, правоохранитель использовал своё служебное положение и незаконно получал служебную информацию в интересах коммерческих организаций.
Уголовные дела против бывшего полицейского возбудили по статьям за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК РФ).
Валуйский районный суд признал экс-правоохранителя виновным. Он проведёт восемь лет в исправительной колонии общего режима.
Как добавляет «Коммерсант», бывший полицейский пытался обжаловать приговор, но Белгородский областной суд эту жалобу отклонил.
Напомним, что в октябре прошлого года сообщалось о задержании полицейского, работавшего на ж/д станции Валуйки. Тогда утверждалось, что задержали его по подозрению в передаче информации украинской разведке. Уточнялось, что бывший полицейский якобы передал сведения неизвестному человеку, а тот в свою очередь мог действовать в интересах ГУР Минобороны Украины.