Белгородского экс-полицейского отправили в колонию за передачу служебной информации

Напомним, что в октябре прошлого года сообщалось о задержании полицейского, работавшего на ж/д станции Валуйки. Тогда утверждалось, что задержали его по подозрению в передаче информации украинской разведке. Уточнялось, что бывший полицейский якобы передал сведения неизвестному человеку, а тот в свою очередь мог действовать в интересах ГУР Минобороны Украины.