Белгородка поспорила с губернатором из-за очного обучения в школах

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
«Никакой это безопасности не увеличит, зато начисто сорвёт весь учебный процесс. Например, есть школа в Большетроицком, в которой даже бомбоубежище есть. Зачем детей возить партиями на одном автобусе в другое село? Сами поездки небезопасны, да и ДТП никто не отменял. Почему для минимизации пребывания в школе нельзя просто внеурочку и прогулки отменить?» — написала белгородка.
Женщина добавила, что постоянные поездки на автобусах превратят в кошмар жизнь и учителей, и детей, и их родителей, «Или это план такой — сделать всё, чтобы люди обратно на дистант попросились?» — завершила своё письмо вопросом собеседница губернатора.
Вячеслав Гладков ответил, что решение возить детей в другие школы принимало не правительство Белгородской области и не региональное министерство, а сами родители школьников и администрации учреждений. Сейчас власти совместно с руководством школ, детских садов, администрациями городов и силовыми структурами прорабатывают возможность очного обучения в каждой конкретной школе или детском саду.
Окончательное решение будет принято после 25 августа. Но уже точно известно, что в большинстве школ, которые находятся не дальше 20 км от границы, дети учиться не будут. Но и тут есть исключения.
Например, Вейделевский и Ровеньский районы, потому что там определяющий фактор — не граница с ЛНР, а расстояние от районов до линии соприкосновения, где ведутся боевые действия. Это достаточно далеко, значит, безопасно, мы можем очное обучение начинать. Поэтому по каждой школе мы будем принимать отдельное решение.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, в конце июля мэр Белгорода рассказал о формате обучения школьников в новом учебном году. Дистанционные технологии использоваться будут, но в основном для проведения внеурочных занятий и уроков по отдельным предметам.