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Белгородка на трицикле вылетела в кювет при обгоне фургона на воронежской трассе

2 августа 2023, 08:38
Фото: 1MI

Две белгородки пострадали в ДТП на трассе в Воронежской области

Женщина за рулём трицикла при обгоне не справилась с управлением. Пострадали сама водитель и её пассажирка, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
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ДТП

Две белгородки пострадали в ДТП в Воронежской области. Жительницы региона попали в больницу.

Авария произошла накануне на 10-м км дороги Богучар — Кантемировка Богучарского района. 51-летняя жительница Белгородской области за рулём трицикла пыталась обогнать фургон, но не справилась с управлением. Транспортное средство съехало на обочину, а затем в кювет.

Водитель трицикла и её 18-летняя пассажирка получили травмы. Обеих госпитализировали. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что в Яковлевском горокруге на трассе М-2 «Крым» в Белгородской области водитель ВАЗа превысил скорость и не справился с управлением. Авто врезалось в дерево, мужчина умер в больнице.

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#Обгон#Фургон#Наталья Корявых#Воронежская область#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Мвд#Трицикл#Пострадавшие#Госпитализация
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