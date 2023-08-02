Белгородка на трицикле вылетела в кювет при обгоне фургона на воронежской трассе

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Две белгородки пострадали в ДТП в Воронежской области. Жительницы региона попали в больницу.
Авария произошла накануне на 10-м км дороги Богучар — Кантемировка Богучарского района. 51-летняя жительница Белгородской области за рулём трицикла пыталась обогнать фургон, но не справилась с управлением. Транспортное средство съехало на обочину, а затем в кювет.
Водитель трицикла и её 18-летняя пассажирка получили травмы. Обеих госпитализировали. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.
Ранее сообщалось, что в Яковлевском горокруге на трассе М-2 «Крым» в Белгородской области водитель ВАЗа превысил скорость и не справился с управлением. Авто врезалось в дерево, мужчина умер в больнице.