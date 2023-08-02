Автоинспектор в Белгороде предложил водителю решить проблему за 150 тысяч рублей

Бывший правоохранитель предложил белгородцу за деньги не привлекать его к ответственности за правонарушение. Таких полномочий у подозреваемого не было, сообщает региональный СК. Возбуждено уголовное дело, его уже передали в суд.

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