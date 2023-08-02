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Автоинспектор в Белгороде предложил водителю решить проблему за 150 тысяч рублей

2 августа 2023, 12:12
Фото: 1MI
Бывший правоохранитель предложил белгородцу за деньги не привлекать его к ответственности за правонарушение. Таких полномочий у подозреваемого не было, сообщает региональный СК. Возбуждено уголовное дело, его уже передали в суд.

В Белгороде будут судить полицейского, которого обвиняют в мошенничестве. Он за деньги предложил «отмазать» белгородца от нарушения, хотя таких полномочий не имел.

18 мая прошлого года инспектор ДПС остановил 33-летнего белгородца для проверки документов. Последний отказался проходить медосвидетельствование, за что на него составили протокол. За это местного жителя могли привлечь и к уголовной ответственности.

20 мая бывший правоохранитель связался с нарушителем в мессенджере и предложил за 150 тыс. рублей помочь решить этот вопрос. Мужчина перечислил деньги, но помощи от инспектора так и не получил. В отношении правонарушителя органами дознания расследовано уголовное дело.

Вскоре о преступлении полицейского узнали коллеги. Следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило материалы уголовного дела в суд.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Уголовное дело#Мошенничество#Полицейский#Правонарушение#Медосвидетельствование#Деньги#Следствие#Суд#Происшествия
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