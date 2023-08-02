Автоинспектор в Белгороде предложил водителю решить проблему за 150 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В Белгороде будут судить полицейского, которого обвиняют в мошенничестве. Он за деньги предложил «отмазать» белгородца от нарушения, хотя таких полномочий не имел.
18 мая прошлого года инспектор ДПС остановил 33-летнего белгородца для проверки документов. Последний отказался проходить медосвидетельствование, за что на него составили протокол. За это местного жителя могли привлечь и к уголовной ответственности.
20 мая бывший правоохранитель связался с нарушителем в мессенджере и предложил за 150 тыс. рублей помочь решить этот вопрос. Мужчина перечислил деньги, но помощи от инспектора так и не получил. В отношении правонарушителя органами дознания расследовано уголовное дело.
Вскоре о преступлении полицейского узнали коллеги. Следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило материалы уголовного дела в суд.