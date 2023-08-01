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Published Сегодня, 12:45

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Жара, дожди и грозы: какая погода ожидает белгородцев в среду

1 августа 2023, 12:45
Фото: 1MI

Жаркая и дождливая погода не покинет Белгородскую область

Воздух днём 2 августа прогреется до +31 ˚С. При этом возможны осадки, предупредили белгородцев в МЧС.
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Погода

2 августа в Белгородской области будет жарко, но дождливо. В регионе установится облачная с прояснениями погода. Ночью температура составит +15…+20 ˚С. Ветер восточной четверти ночью 3-8 м/с. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди.

Днём воздух прогреется до +26…+31 ˚С. Ветер 7-12 м/с. Согласно информации от МЧС, днём в регионе повсеместно пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

В Белгороде 2 августа будет облачно. Ночью ожидаются небольшие осадки при +16 ˚С. Днём столбик термометра поднимется до +28 ˚С. При этом временами будет идти дождь.

Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, после среды осадков до конца недели в Белгороде не ожидается. В город придёт настоящая жара: максимально воздух прогреется днём в воскресенье, 6 августа. В этот день столбик термометра поднимется до +35 ˚С.

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#Инна Рогова#Погода#Прогноз погоды#Жара#Дождь#Гроза#Гидрометцентр#МЧС#Общество#Белгородская область#Белгород
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