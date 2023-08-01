Жара, дожди и грозы: какая погода ожидает белгородцев в среду

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
2 августа в Белгородской области будет жарко, но дождливо. В регионе установится облачная с прояснениями погода. Ночью температура составит +15…+20 ˚С. Ветер восточной четверти ночью 3-8 м/с. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди.
Днём воздух прогреется до +26…+31 ˚С. Ветер 7-12 м/с. Согласно информации от МЧС, днём в регионе повсеместно пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.
В Белгороде 2 августа будет облачно. Ночью ожидаются небольшие осадки при +16 ˚С. Днём столбик термометра поднимется до +28 ˚С. При этом временами будет идти дождь.
Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, после среды осадков до конца недели в Белгороде не ожидается. В город придёт настоящая жара: максимально воздух прогреется днём в воскресенье, 6 августа. В этот день столбик термометра поднимется до +35 ˚С.