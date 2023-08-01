Жара, дожди и грозы: какая погода ожидает белгородцев в среду

Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, после среды осадков до конца недели в Белгороде не ожидается. В город придёт настоящая жара: максимально воздух прогреется днём в воскресенье, 6 августа. В этот день столбик термометра поднимется до +35 ˚С.