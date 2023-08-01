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Здание врачебной амбулатории пострадало при обстреле брянского приграничья

1 августа 2023, 08:22
Фото: Bel.ru

ВСУ обстреляли брянское село Чуровичи

Помимо амбулатории, повреждены два частных дома, две машины, здание соцучреждения. Об обстреле стало известно 1 августа, пишут «Брянские новости».
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Обстрел

ВСУ вновь открыли огонь по Брянской области. 1 августа под обстрел попало село Чуровичи Климовского района. Есть разрушения.

В результате обстрела повреждены два жилых дома, хозпостройки, две машины. Помимо этого, пострадали здание недействующего социального учреждения и здание врачебной амбулатории. Причинённый ущерб оценит специальная комиссия.

Брянская область была под обстрелами и накануне. Ночью в Трубчевском районе с беспилотника атаковали здание районного УВД. В результате дневного обстрела Ломаковки повреждено четыре дома и два автомобиля. Уже вечером 31 июля ВСУ обстреляли Сушаны Климовского района. В результате повреждён дом и хозпостройки, сообщил брянский губернатор Александр Богомаз. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей. В то же время в ходе обстрела Климовского района 30 июля ранены две женщины и мужчина. Тогда снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса.

ВСУ тем временем продолжают обстреливать и Белгородскую область. Только за минувший день по региону ударили более 80 раз — в результате пострадали восемь частных домов.

Восемь домов пострадали за день от обстрелов Белгородской области
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#Инна Рогова#Приграничье#Разрушения#Обстрел ВСУ#Дома#Врачебная амбулатория#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Брянская область#Белгородская область#Александр Богомаз
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