Здание врачебной амбулатории пострадало при обстреле брянского приграничья

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
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Updated Сегодня, 08:24
ВСУ вновь открыли огонь по Брянской области. 1 августа под обстрел попало село Чуровичи Климовского района. Есть разрушения.
В результате обстрела повреждены два жилых дома, хозпостройки, две машины. Помимо этого, пострадали здание недействующего социального учреждения и здание врачебной амбулатории. Причинённый ущерб оценит специальная комиссия.
Брянская область была под обстрелами и накануне. Ночью в Трубчевском районе с беспилотника атаковали здание районного УВД. В результате дневного обстрела Ломаковки повреждено четыре дома и два автомобиля. Уже вечером 31 июля ВСУ обстреляли Сушаны Климовского района. В результате повреждён дом и хозпостройки, сообщил брянский губернатор Александр Богомаз. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей. В то же время в ходе обстрела Климовского района 30 июля ранены две женщины и мужчина. Тогда снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса.
ВСУ тем временем продолжают обстреливать и Белгородскую область. Только за минувший день по региону ударили более 80 раз — в результате пострадали восемь частных домов.