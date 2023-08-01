Здание врачебной амбулатории пострадало при обстреле брянского приграничья

Брянская область была под обстрелами и накануне. Ночью в Трубчевском районе с беспилотника атаковали здание районного УВД. В результате дневного обстрела Ломаковки повреждено четыре дома и два автомобиля. Уже вечером 31 июля ВСУ обстреляли Сушаны Климовского района. В результате повреждён дом и хозпостройки, сообщил брянский губернатор Александр Богомаз. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей. В то же время в ходе обстрела Климовского района 30 июля ранены две женщины и мужчина. Тогда снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса.