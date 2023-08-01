Встретимся в суде, поделим денежки: о чём спорят в арбитраже белгородские компании

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
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Updated Сегодня, 13:34
Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «ТК „Экотранс“. Ведомство попросило взыскать в областной бюджет 24,1 млн рублей задолженности по договору аренды земельных участков. Суд иск принял и вызвал стороны на собеседование на 28 августа.
Справка. Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области зарегистрировано в Белгороде в 1991 году. Руководитель — Рустэм Зайнуллин.
Транспортная компания «Экотранс» работает в Белгороде с 2002 года и занимается перевозкой грузов специализированными автотранспортными средствами. Руководитель и бенефициар — Николай Шеин. По итогам 2022 года чистая прибыль предприятия составила 1,2 млн рублей.
Организация «Ремспецмост» в лице конкурсного управляющего Сентищева Д. В. обратилась в суд с иском к фирме «Инженерные технологии». Компания попросила взыскать неосновательное обогащение в размере 16 млн рублей. Суд иск принял и удовлетворил ходатайство «Ремспецмост» об отсрочке уплаты госпошлины. Собеседование состоится 18 сентября.
Справка. Фирма «Ремспецмост» зарегистрирована в Белгородском районе в 2018 году. Отрасль — строительство мостов и тоннелей. Руководитель — Дмитрий Сентищев. 66,67% в УК организации принадлежит «Ремспецмост», а ещё 33,33% — Александру Молчанову. В 2022 году юрлицо признали банкротом.
Организация «Инженерные технологии» зарегистрирована в Белгороде с 2014 года и занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Руководитель, бенефициар и владелец — Дмитрий Любченко.
ЦЭБ обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Спецэкотранс». Суть претензии — взыскание неосновательного обогащения в размере 22 млн рублей и расходов по оплате госпошлины в размере 133 тысячи рублей. Иск суд принял. С учётом отпусков стороны встретятся на собеседовании 18 сентября.
Справка. Компания «Центр экологической безопасности» зарегистрирована в Белгороде с 2016 года. Отрасль — обработка и утилизация опасных отходов. Руководитель — Сергей Дуюн. По итогам 2022 года убыток предприятия превысил 281 млн рублей. Владелец — минимущества Белгородской области.
Организация «Специализированный экологический транспорт» работает в Алексеевке с 2008 года и занимается сбором отходов. Руководитель, бенефициар и владелица — Любовь Чигорева. За 2022 год фирма отчиталась о выручке от продажи в размере 99 млн рублей.
Фирма «Мехколонна №26 Центр» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Ругранит» и попросила взыскать задолженность по договору займа в размере 12,5 млн рублей, процентов (976 тысяч рублей), штраф (500 тысяч рублей) и расходы по оплате госпошлины (92 тысячи рублей). Суд иск принял. Собеседование назначили на 24 августа.
Справка. Компания «Мехколонна №26 Центр» работает в Московской области с 2021 года. Отрасль — производство электромонтажных работ. Руководитель — Георгий Нечкин, а бенефициар — Роман Ткалич. За 2022 год чистая прибыль организации составила 164 млн рублей. Компания принадлежит Георгию Нечкину (40%) и Роману Ткаличу (60%).
Фирма «Ругранит» зарегистрирована в Москве в 2016 году и занимается оптовой торговлей прочими строительными материалами и изделиями. Руководитель, бенефициар и владелец — Евгений Крупнов. Чистая прибыль по итогам 2022 года превысила 2,5 млн рублей.
ГУП «Белоблводоканал» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Белгородскому индустриальному колледжу и попросил взыскать 53,4 млн рублей за самовольное пользование системами водоснабжения и водоотведения. Однако истец не приложил к заявлению платёжное поручение об уплате госпошлины. Поэтому суд оставил иск без движения и предложил до 14 августа представить все необходимые документы.
Справка. Белгородский областной водоканал зарегистрирован в Белгороде с 2019 года. Отрасль — забор, очистка и распределение воды. Руководитель — Александр Николаев. Убыток организации за 2022 год составил 313 млн рублей.
Белгородский индустриальный колледж работает в областном центре с 1992 года. Руководитель — Олег Шаталов.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к СССПОК «Мясные просторы» и попросило взыскать 27,9 млн рублей, из которых сумма основного долга 16,2 млн рублей и неустойка — 11,7 млн рублей. Суд иск принял. Собеседование состоится 23 августа.
Справка. Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Мясные просторы» работает в Чернянке с 2017 года. Отрасль — переработка и консервирование мяса. Руководитель — Дмитрий Пирогов. По итогам 2022 года чистая прибыль составила 291 тысячу рублей.