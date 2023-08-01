Встретимся в суде, поделим денежки: о чём спорят в арбитраже белгородские компании

ГУП «Белоблводоканал» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Белгородскому индустриальному колледжу и попросил взыскать 53,4 млн рублей за самовольное пользование системами водоснабжения и водоотведения. Однако истец не приложил к заявлению платёжное поручение об уплате госпошлины. Поэтому суд оставил иск без движения и предложил до 14 августа представить все необходимые документы.