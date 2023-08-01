Вслед за Боровиком: троих чиновников из белгородского минфина отправили на пенсию

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Троих чиновников из министерства финансов и бюджетной политики Белгородской области отправили на пенсию. Коллектив попрощался с коллегами 28 июля.
На заслуженный отдых отправились первый замминистра финансов Станислав Лисютин, начальник отдела планирования образовательной, культурно-спортивной сети и силовых структур департамента бюджетной политики Галина Рыжова, а также начальник отдела планирования расходов органов власти, здравоохранения и соцзащиты департамента бюджетной политики Людмила Московцева.
Ведомством в регионе в течение многих лет руководил Владимир Боровик. Департамент, а после преобразований министерство финансов он возглавлял с 2003 года.
В мае текущего года стало известно, что Владимир Боровик продолжит работу в региональном правительстве, но уже не как глава минфина. Ведомство возглавила Наталья Шаралапова, ранее работавшая с Вячеславом Гладковым в администрации города Заречного в Пензенской области.
В июле губернатор сообщил, что Владимир Боровик уходит на «заслуженный отдых».