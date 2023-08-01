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Вслед за Боровиком: троих чиновников из белгородского минфина отправили на пенсию

1 августа 2023, 11:49
Фото: министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области

Сразу трое чиновников покинули белгородский минфин

На заслуженный отдых ушли Станислав Лисютин, Галина Рыжова и Людмила Московцева, сообщили в группе ведомства в соцсети. Ранее в министерстве сменилось начальство.
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Пенсия

Троих чиновников из министерства финансов и бюджетной политики Белгородской области отправили на пенсию. Коллектив попрощался с коллегами 28 июля.

На заслуженный отдых отправились первый замминистра финансов Станислав Лисютин, начальник отдела планирования образовательной, культурно-спортивной сети и силовых структур департамента бюджетной политики Галина Рыжова, а также начальник отдела планирования расходов органов власти, здравоохранения и соцзащиты департамента бюджетной политики Людмила Московцева.

Ведомством в регионе в течение многих лет руководил Владимир Боровик. Департамент, а после преобразований министерство финансов он возглавлял с 2003 года.

В мае текущего года стало известно, что Владимир Боровик продолжит работу в региональном правительстве, но уже не как глава минфина. Ведомство возглавила Наталья Шаралапова, ранее работавшая с Вячеславом Гладковым в администрации города Заречного в Пензенской области.

В июле губернатор сообщил, что Владимир Боровик уходит на «заслуженный отдых».

Замгубернатора Белгородской области Владимир Боровик уходит на «заслуженный отдых»
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Владимир боровик#Станислав лисютин#Галина Рыжова#Людмила Московцева#Наталья Шаралапова#Общество#Министерство финансов#Пенсия
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