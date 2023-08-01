Вслед за Боровиком: троих чиновников из белгородского минфина отправили на пенсию

В мае текущего года стало известно, что Владимир Боровик продолжит работу в региональном правительстве, но уже не как глава минфина. Ведомство возглавила Наталья Шаралапова, ранее работавшая с Вячеславом Гладковым в администрации города Заречного в Пензенской области.