Водителя автобуса в Белгороде привлекли к ответственности за резкое торможение

В редакцию Бел.Ру обратилась белгородка Маргарита. Она рассказала, что в конце июля рано утром она ехала на работу на автобусе №111У. Подъезжая к остановке «Гагарина» водитель резко затормозил. Одна из пассажирок упала между сиденьями, а Маргарита ушиблась.