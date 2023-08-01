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Published Сегодня, 15:04

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Водителя автобуса в Белгороде привлекли к ответственности за резкое торможение

1 августа 2023, 15:04
Фото: 1MI
Одна из пассажирок упала, а вторая ударилась боком и ногой. С жалобой белгородка обратилась в редакцию Бел.Ру. ЕТК провела служебную проверку.

В редакцию Бел.Ру обратилась белгородка Маргарита. Она рассказала, что в конце июля рано утром она ехала на работу на автобусе №111У. Подъезжая к остановке «Гагарина» водитель резко затормозил. Одна из пассажирок упала между сиденьями, а Маргарита ушиблась.

Только собиралась вставать и от резкого торможения ухватилась за поручень. Меня аж развернуло. Ударилась боком и ногой.
Маргарита

После произошедшего белгородка обратилась в ЕТК. Организация ответила, что провела служебную проверку. Водителя привлекли к дисциплинарной ответственности в рамках трудового договора. Также с ним провели дополнительный инструктаж по соблюдению правил перевозки пассажиров и багажа и корректному отношению к пассажирам.

Напомним, в мае 2020 года водитель автобуса начал движение с открытыми дверьми, из-за чего выпала пассажирка и получила вред здоровью средней тяжести. 56-летняя женщина смогла самостоятельно обратиться в больницу, а водитель с места ДТП уехал.

По итогам водителю ПАЗа пришлось заплатить ЕТК 250 тысяч рублей за травмы выпавшей пассажирки.

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