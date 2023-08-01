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«Торжественные проводы»: экс-глава белгородского минфина Боровик ушёл на пенсию

1 августа 2023, 13:51
Фото: министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области
Владимир Боровик

Экс-министра финансов Белгородской области Боровика проводили на пенсию

Теперь уже бывший заместитель губернатора и начальник министерства финансов и бюджетной политики региона ушёл на пенсию. Боровика проводили коллектив ведомства и коллеги из региональных органов власти. Об этом сообщает пресс-служба минфина области.

Сегодня, 1 августа, Владимира Боровика в торжественной обстановке проводили на заслуженный отдых. Коллеги поблагодарили руководителя за ответственное и добросовестное отношение к работе и вспомнили профессиональные успехи в финансовой сфере региона и страны.

Владимир Боровик возглавлял департамент, а после — министерство финансов области с 2003 года. 27 из 47 лет трудового стажа чиновник посвятил работе в финансовой сфере.

В мае текущего года стало известно, что Боровик продолжит работу в региональном правительстве, но уже не как глава минфина. А в июле губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что чиновник уйдёт на заслуженный отдых.

Вместе с тем сразу трое чиновников из белгородского минфина ушли на пенсию. Ведомство покинули Станислав Лисютин, Галина Рыжова и Людмила Московцева Коллектив попрощался с коллегами 28 июля.

Проводы Владимира Боровика на пенсию Проводы Владимира Боровика на пенсию
Проводы Владимира Боровика на пенсию Проводы Владимира Боровика на пенсию
Проводы Владимира Боровика на пенсию Проводы Владимира Боровика на пенсию
Проводы Владимира Боровика на пенсию Проводы Владимира Боровика на пенсию
Проводы Владимира Боровика на пенсию
Фото: министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области
Вслед за Боровиком: троих чиновников из белгородского минфина отправили на пенсию
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#Таисия Некрасова#Проводы на пенсию#Общество#Минфин#Владимир боровик#Чиновники#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Станислав лисютин#Людмила Московцева#Галина Рыжова
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