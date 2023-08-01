«Торжественные проводы»: экс-глава белгородского минфина Боровик ушёл на пенсию

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Сегодня, 1 августа, Владимира Боровика в торжественной обстановке проводили на заслуженный отдых. Коллеги поблагодарили руководителя за ответственное и добросовестное отношение к работе и вспомнили профессиональные успехи в финансовой сфере региона и страны.
Владимир Боровик возглавлял департамент, а после — министерство финансов области с 2003 года. 27 из 47 лет трудового стажа чиновник посвятил работе в финансовой сфере.
В мае текущего года стало известно, что Боровик продолжит работу в региональном правительстве, но уже не как глава минфина. А в июле губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что чиновник уйдёт на заслуженный отдых.
Вместе с тем сразу трое чиновников из белгородского минфина ушли на пенсию. Ведомство покинули Станислав Лисютин, Галина Рыжова и Людмила Московцева Коллектив попрощался с коллегами 28 июля.