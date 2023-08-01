Строительство очистных сооружений в Новой Нелидовке остановлено

Posted 1 августа 2023,, 17:33
Published 1 августа 2023,, 17:33
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
В последние недели местное сообщество активно обсуждало данный строительный проект, выражая свою обеспокоенность. Жители выдвинули важные вопросы, касающиеся влияния строительства на окружающую среду и качество жизни в прилегающих районах. В ответ на эти опасения было принято решение приостановить работы.
По предложению Губернатора Белгородской области, Вячеслава Гладкова, несмотря на наличие всех необходимых разрешений, строительство будет перенесено на 2 километра от ближайших жилых зон.
БИК планирует продолжать активное взаимодействие с местным сообществом, а также с администрацией Белгородского района.
Наша цель — убедиться, что все вопросы, возникшие в процессе обсуждений, будут тщательно рассмотрены и учтены в будущих планах проекта. Мы также планируем принять участие в дополнительных встречах и консультациях с общественностью, чтобы обеспечить максимальную открытость и прозрачность процесса.