Строительство очистных сооружений в Новой Нелидовке остановлено

В последние недели местное сообщество активно обсуждало данный строительный проект, выражая свою обеспокоенность. Жители выдвинули важные вопросы, касающиеся влияния строительства на окружающую среду и качество жизни в прилегающих районах. В ответ на эти опасения было принято решение приостановить работы.

По предложению Губернатора Белгородской области, Вячеслава Гладкова, несмотря на наличие всех необходимых разрешений, строительство будет перенесено на 2 километра от ближайших жилых зон.