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Posted 1 августа 2023,, 17:33

Published 1 августа 2023,, 17:33

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Строительство очистных сооружений в Новой Нелидовке остановлено

Строительство очистных сооружений в Новой Нелидовке остановлено

1 августа 2023, 17:33
Данное решение было принято Губернатором Белгородской области.

В последние недели местное сообщество активно обсуждало данный строительный проект, выражая свою обеспокоенность. Жители выдвинули важные вопросы, касающиеся влияния строительства на окружающую среду и качество жизни в прилегающих районах. В ответ на эти опасения было принято решение приостановить работы.
По предложению Губернатора Белгородской области, Вячеслава Гладкова, несмотря на наличие всех необходимых разрешений, строительство будет перенесено на 2 километра от ближайших жилых зон.

БИК планирует продолжать активное взаимодействие с местным сообществом, а также с администрацией Белгородского района.

Наша цель — убедиться, что все вопросы, возникшие в процессе обсуждений, будут тщательно рассмотрены и учтены в будущих планах проекта. Мы также планируем принять участие в дополнительных встречах и консультациях с общественностью, чтобы обеспечить максимальную открытость и прозрачность процесса.

#Белгородская область#Артем Черненко
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