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Published Сегодня, 09:48

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Updated Сегодня, 09:50

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Стало известно, сколько денег в среднем нужно отдавать белгородцам за детсад

1 августа 2023, 09:48
Фото: Midjourney

Белгородские власти утвердили средний размер родительской платы за детсад

В регионе установили средний размер платы за нахождение ребёнка в детском саду. Самыми дорогими стали дошкольные учреждения в Белгороде, Губкине и Старом Осколе, следует из постановления областного правительства.
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Дети

В Белгородской области установили средний размер родительской платы за содержание детей в детских садах. Дороже всего это будет стоить в Белгороде, Губкине и Старом Осколе. Соответствующее постановление вступило в силу 24 июля и действует на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Согласно документу, средняя плата за детсад в областном центре составляет 2 тыс. рублей. Аналогичная стоимость в Губкине и Старом Осколе. По 1,7 тыс. рублей придётся платить во всех остальных муниципалитетах.

В 2022 году стоимость составляла 1,6 тыс. рублей. Уточняется, что такая цена была в районах, где утвердили распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Для всех остальных муниципалитетов стоимость на тот момент составляла 1,9 тыс. рублей.

Напомним, в 2022 году жителям Белгорода содержание ребёнка в дошкольном учреждении обходилось в 120 рублей в день. Новое правило вступило в силу с 1 февраля прошлого года. Ранее с горожан просили всего 100 рублей. Причиной повышения тогда стал рост цен на продукты питания.

120 рублей в день будет стоить детский сад в Белгороде
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Детсад#Дети#Общество#Плата#Ребёнок#Стоимость#Цена#Дошкольное учреждение
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