Стало известно, сколько денег в среднем нужно отдавать белгородцам за детсад

Напомним, в 2022 году жителям Белгорода содержание ребёнка в дошкольном учреждении обходилось в 120 рублей в день. Новое правило вступило в силу с 1 февраля прошлого года. Ранее с горожан просили всего 100 рублей. Причиной повышения тогда стал рост цен на продукты питания.