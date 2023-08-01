Стало известно, сколько денег в среднем нужно отдавать белгородцам за детсад

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В Белгородской области установили средний размер родительской платы за содержание детей в детских садах. Дороже всего это будет стоить в Белгороде, Губкине и Старом Осколе. Соответствующее постановление вступило в силу 24 июля и действует на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
Согласно документу, средняя плата за детсад в областном центре составляет 2 тыс. рублей. Аналогичная стоимость в Губкине и Старом Осколе. По 1,7 тыс. рублей придётся платить во всех остальных муниципалитетах.
В 2022 году стоимость составляла 1,6 тыс. рублей. Уточняется, что такая цена была в районах, где утвердили распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Для всех остальных муниципалитетов стоимость на тот момент составляла 1,9 тыс. рублей.
Напомним, в 2022 году жителям Белгорода содержание ребёнка в дошкольном учреждении обходилось в 120 рублей в день. Новое правило вступило в силу с 1 февраля прошлого года. Ранее с горожан просили всего 100 рублей. Причиной повышения тогда стал рост цен на продукты питания.