Руководитель Белгородэнерго встретился с главами и коллективами подразделений филиала

«Формат регулярных встреч с коллективом позволяет открыто обсудить накопившиеся вопросы, собрать предложения по совершенствованию производственного процесса, совместно определить наиболее эффективное решение. Я рад, что наше общение было открытым и продуктивным. Все обозначенные вопросы отфиксированы, некоторые уже решены, а новаторские предложения лягут в основу многолетней программы стратегического развития Белгородэнерго», — подчеркнул Антон Герасимов.