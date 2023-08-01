Погрузка на сети ОАО «РЖД» в июле достигла 103,1 млн тонн

Сообщается, что за июль 2023 года грузооборот вырос на 2,7% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, достигнув 219,8 миллиарда тарифных тонно-километров, а оборот грузов с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 1,4% и достиг объема в 271,8 миллиарда тонно-километров.