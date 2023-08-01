Подрядчики перестали выходить на связь: под Белгородом встал капремонт поликлиники

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Министр здравоохранения выехал на место с главой белгородского УКСа Владимиром Губаревым: напомним, что этого чиновника ранее выгнали с планёрки за якобы обман. Осмотрев место, Андрей Иконников отметил, что даёт подрядчикам 10 дней, чтобы те вернулись к работе. Строители уже направили необходимые документы.
Мы готовимся сразу к самому негативному варианту — это позволит управлять ситуацией в любом случае. Сделаем всё, чтобы поликлинику сдали нам до конца года.
Андрей Иконников
Капремонт поликлиники Томаровской районной больницы стартовал этой весной. На эти цели выделили более 200 млн рублей. В планах у правительства было построить новые помещения и приобрести оборудование.
На проблему с ремонтом уже отреагировали белгородцы в соцсетях.
А прорабы тут при чём? Значит, начальник шарашкиной конторы «белый и пушистый»?
белгородец с ником Gramazek