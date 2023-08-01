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Подрядчики перестали выходить на связь: под Белгородом встал капремонт поликлиники

1 августа 2023, 15:01
Фото: 1MI
Здание больницы, архивное фото

Капремонт поликлиники Томаровской районной больницы встал из-за пропавшего подрядчика

Капремонт поликлиники Томаровской районной больницы затормозился из-за того, что подрядчики перестали выходить на связь, сообщает министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

Министр здравоохранения выехал на место с главой белгородского УКСа Владимиром Губаревым: напомним, что этого чиновника ранее выгнали с планёрки за якобы обман. Осмотрев место, Андрей Иконников отметил, что даёт подрядчикам 10 дней, чтобы те вернулись к работе. Строители уже направили необходимые документы.

Мы готовимся сразу к самому негативному варианту — это позволит управлять ситуацией в любом случае. Сделаем всё, чтобы поликлинику сдали нам до конца года.
Андрей Иконников

Капремонт поликлиники Томаровской районной больницы стартовал этой весной. На эти цели выделили более 200 млн рублей. В планах у правительства было построить новые помещения и приобрести оборудование.

На проблему с ремонтом уже отреагировали белгородцы в соцсетях.

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#Артем Черненко#Капремонт#Поликлиника#Томаровская районная больница#Министр здравоохранения#Подрядчики#Владимир губарев#УКС#Андрей иконников#Медицина#Белгородская область#Томаровка
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