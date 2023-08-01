Подрядчики перестали выходить на связь: под Белгородом встал капремонт поликлиники

Министр здравоохранения выехал на место с главой белгородского УКСа Владимиром Губаревым: напомним, что этого чиновника ранее выгнали с планёрки за якобы обман. Осмотрев место, Андрей Иконников отметил, что даёт подрядчикам 10 дней, чтобы те вернулись к работе. Строители уже направили необходимые документы.