Огромный кот Кефир из Белгородской области вновь поразил зарубежную прессу

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
«Самый большой в мире» кот из Старого Оскола по кличке Кефир уже научился открывать двери. К двум годам мейн-кун достиг роста дочери своей хозяйки и весит теперь 12 килограммов.
Кефир может доставать до ручки двери, стоя на задних лапах, пишет издание со ссылкой на Daily Mirror. Кот в своё время стал звездой соцсетей и набрал 80 тыс. подписчиков. По словам хозяйки, многие не верят, что кот может быть настолько большим, и предполагают, что это фотошоп.
«Вообще это суперумный кот. Он странным образом чувствует общее настроение в доме. Не мяукает, не орёт и не вредит мебели. По-настоящему идеальный кот», — делится хозяйка мейн-куна.
Помимо Daily Mirror, о старооскольской знаменитости написал The Sun. Издание отметило шокирующие размеры кота, сообщает РБК.
Ранее Бел.Ру писало, что огромный мейн-кун из Белгородской области напугал иностранцев. Они считали, что питомец выглядит «безумно». Причиной таких комментариев стали габариты животного. После обретения популярности хозяйка Кефира заявила, что никому его не продаст.