Огромный кот Кефир из Белгородской области вновь поразил зарубежную прессу

Кефир может доставать до ручки двери, стоя на задних лапах, пишет издание со ссылкой на Daily Mirror. Кот в своё время стал звездой соцсетей и набрал 80 тыс. подписчиков. По словам хозяйки, многие не верят, что кот может быть настолько большим, и предполагают, что это фотошоп.