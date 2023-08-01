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Огромный кот Кефир из Белгородской области вновь поразил зарубежную прессу

1 августа 2023, 10:21
Фото: пользователь с ником yuliyamnn в соцсети
Кот Кефир из Старого Оскола
Мейн-кун по Кличке Кефир уже достиг 12 килограммов и научился открывать двери, сообщает «Лента». Когда он стоит на задних лапах, то становится вровень с дочерью хозяйки.

«Самый большой в мире» кот из Старого Оскола по кличке Кефир уже научился открывать двери. К двум годам мейн-кун достиг роста дочери своей хозяйки и весит теперь 12 килограммов.

Кефир может доставать до ручки двери, стоя на задних лапах, пишет издание со ссылкой на Daily Mirror. Кот в своё время стал звездой соцсетей и набрал 80 тыс. подписчиков. По словам хозяйки, многие не верят, что кот может быть настолько большим, и предполагают, что это фотошоп.

«Вообще это суперумный кот. Он странным образом чувствует общее настроение в доме. Не мяукает, не орёт и не вредит мебели. По-настоящему идеальный кот», — делится хозяйка мейн-куна.

Помимо Daily Mirror, о старооскольской знаменитости написал The Sun. Издание отметило шокирующие размеры кота, сообщает РБК.

Ранее Бел.Ру писало, что огромный мейн-кун из Белгородской области напугал иностранцев. Они считали, что питомец выглядит «безумно». Причиной таких комментариев стали габариты животного. После обретения популярности хозяйка Кефира заявила, что никому его не продаст.

Огромный мейн-кун из Белгородской области напугал иностранцев
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Животные#Кот#Мейн-кун#Питомец#Кефир#Кот Кефир#Новости Старого Оскола
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