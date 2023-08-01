«Не можем обойти стороной знаковое событие»: День города в Старом Осколе состоится

Напомним, 5 августа в Белгороде отметят День города. Торжество в областном центре планируют праздновать шесть дней — с 1 по 6 августа. Знаковые события — открытие парка аттракционов «Калейдоскоп» и Центрального пляжа. Пройдут различные памятные акции, горожан угостят кашей, состоятся концерты возле диорамы и на берегу Везёлки. Предусмотрены конкурсы и квесты для детей, ярмарки с сувенирами и театрализованные представления. В этом году решили обойтись без праздничного салюта из-за оперативной обстановки.