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«Не можем обойти стороной знаковое событие»: День города в Старом Осколе состоится

1 августа 2023, 07:16
Фото: 1MI

В Старом Осколе Белгородской области отметят День города

3 сентября Старому Осколу исполняется 430 лет. Местные жители переживают: будет ли праздник в связи с проведением СВО? Глава горокруга Андрей Чесноков во время прямого эфира заверил горожан: торжество состоится, готовится два варианта празднования.

Глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков во время прямого эфира 31 июля заявил, что День города в Старом Осколе состоится. По мнению Чеснокова, нельзя обойти стороной знаковое событие, ведь городу 3 сентября исполнится 430 лет.

Торжество пройдёт с ограничениями, которые введены на территории области. Например, не получится запустить фейерверк. За неделю до праздника жителей города оповестят о запланированных мероприятиях.

Уверен, что старооскольцам 430-летие запомнится. Постараемся, чтобы праздник точно был в семье практически каждого. Задача непростая, но команда, которая работает над её решением, справится.
Андрей Чесноков

Напомним, 5 августа в Белгороде отметят День города. Торжество в областном центре планируют праздновать шесть дней — с 1 по 6 августа. Знаковые события — открытие парка аттракционов «Калейдоскоп» и Центрального пляжа. Пройдут различные памятные акции, горожан угостят кашей, состоятся концерты возле диорамы и на берегу Везёлки. Предусмотрены конкурсы и квесты для детей, ярмарки с сувенирами и театрализованные представления. В этом году решили обойтись без праздничного салюта из-за оперативной обстановки.

Без салюта, но с кашей: как пройдёт День города в Белгороде?
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