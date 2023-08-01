«Не можем обойти стороной знаковое событие»: День города в Старом Осколе состоится

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков во время прямого эфира 31 июля заявил, что День города в Старом Осколе состоится. По мнению Чеснокова, нельзя обойти стороной знаковое событие, ведь городу 3 сентября исполнится 430 лет.
Торжество пройдёт с ограничениями, которые введены на территории области. Например, не получится запустить фейерверк. За неделю до праздника жителей города оповестят о запланированных мероприятиях.
Уверен, что старооскольцам 430-летие запомнится. Постараемся, чтобы праздник точно был в семье практически каждого. Задача непростая, но команда, которая работает над её решением, справится.
Андрей Чесноков
Напомним, 5 августа в Белгороде отметят День города. Торжество в областном центре планируют праздновать шесть дней — с 1 по 6 августа. Знаковые события — открытие парка аттракционов «Калейдоскоп» и Центрального пляжа. Пройдут различные памятные акции, горожан угостят кашей, состоятся концерты возле диорамы и на берегу Везёлки. Предусмотрены конкурсы и квесты для детей, ярмарки с сувенирами и театрализованные представления. В этом году решили обойтись без праздничного салюта из-за оперативной обстановки.