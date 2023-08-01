Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Изображение материала

Мужчина погиб, девочка-подросток пострадала: итоги двух ДТП в Белгородской области

1 августа 2023, 09:32
Фото: 1MI

ДТП под Белгородом закончилось смертью водителя

Аварии произошли в Яковлевском горокруге и Красногвардейском районе. Подробности происшествий сообщили в региональном УМВД.

31 июля на территории региона зарегистрировали два ДТП с пострадавшими. Одно из них — со смертельным исходом.

В Яковлевском горокруге на трассе М-2 «Крым» 64-летний мужчина на ВАЗ-2111 превысил скорость и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево. С травмами различной степени тяжести автомобилиста направили в больницу. Спасти его не удалось.

Вторая авария произошла в Красногвардейском районе на трассе Белгород — М4 «Дон» Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск. 37-летний водитель «Лады» ехал в сторону Бирюча и не справился с управлением. Авто въехало в дорожное ограждение. В результате ДТП пострадали 38-летний пассажир и 14-летняя пассажирка.

Ранее сообщалось, что в Октябрьском пенсионер на «Волге» сбил на дороге 11-летнего мальчика. Школьник скончался от полученных травм, а водителя госпитализировали.

«Волга» под Белгородом сбила мальчика: ребёнок погиб, водитель-пенсионер в больнице
Узнать подробнее
Читайте также:
Отечественное авто наехало на людей, пока они оформляли ДТП у «МегаГринна»В Белгородской области в ДТП пострадал подростокВ тройном ДТП с перевернувшимся авто в Белгороде пострадала женщина
#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Красногвардейский район#Смертельное ДТП#Происшествия#Травмы#Дорожное ограждение#Пассажиры#Наталья Корявых
Подпишитесь
Восемь домов пострадали за день от обстрелов Белгородской области
Сегодня, 08:00
В Белгороде завершают ремонт в пострадавшем от падения авиабомбы доме
Сегодня, 10:29
Стало известно, сколько денег в среднем нужно отдавать белгородцам за детсад
Сегодня, 09:48
В Белгороде арестовали активы украинского миллиардера Ахметова
Сегодня, 07:26
Мэрия Белгорода прокомментировала историю со скандальным туалетом на набережной
Сегодня, 09:35
Руководитель Белгородэнерго встретился с главами и коллективами подразделений филиала
Сегодня, 12:09