Мужчина погиб, девочка-подросток пострадала: итоги двух ДТП в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
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31 июля на территории региона зарегистрировали два ДТП с пострадавшими. Одно из них — со смертельным исходом.
В Яковлевском горокруге на трассе М-2 «Крым» 64-летний мужчина на ВАЗ-2111 превысил скорость и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево. С травмами различной степени тяжести автомобилиста направили в больницу. Спасти его не удалось.
Вторая авария произошла в Красногвардейском районе на трассе Белгород — М4 «Дон» Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск. 37-летний водитель «Лады» ехал в сторону Бирюча и не справился с управлением. Авто въехало в дорожное ограждение. В результате ДТП пострадали 38-летний пассажир и 14-летняя пассажирка.
Ранее сообщалось, что в Октябрьском пенсионер на «Волге» сбил на дороге 11-летнего мальчика. Школьник скончался от полученных травм, а водителя госпитализировали.