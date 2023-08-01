Мужчина погиб, девочка-подросток пострадала: итоги двух ДТП в Белгородской области

В Яковлевском горокруге на трассе М-2 «Крым» 64-летний мужчина на ВАЗ-2111 превысил скорость и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево. С травмами различной степени тяжести автомобилиста направили в больницу. Спасти его не удалось.