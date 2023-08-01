Мэрия Белгорода прокомментировала историю со скандальным туалетом на набережной

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Напомним, в Сети появилась история белгородца Юрия Глушенкова. Он рассказал, что при строительстве старого зоопарка (а позже — и «Мастерславля») его земельный участок якобы незаконно изъяли. Затем там проложили систему канализации для отведения нечистот, а также высоковольтные кабели, которые питают освещение парка Победы и экран у реки Везёлка.
Глушенков отметил, что в его доме невозможно оборудовать санпомещения, поэтому он вынужден установить надворный туалет на территории фактического пользования земли. Для этого нужно рыть колодец там, «где незаконно проложены вышесказанные высоковольтные линии». Работы он решил провести 5 августа в 19:00.
Ситуацию Бел.Ру прокомментировали в мэрии Белгорода, отметив, что никаких правовых нарушений в действиях властей нет. Речь идёт о давнем судебном споре, который завершился не в пользу заявителя.
В мэрии добавили, что соответствующие документы, подтверждающие правомерность действий и принятых решений 2006 года, муниципалитет передал в полицию. Правоохранители проводят проверку по всем фактам, в том числе и по угрозам причинения вреда имуществу и созданию аварийной ситуации на сетях электроснабжения.