Мэрия Белгорода прокомментировала историю со скандальным туалетом на набережной

Напомним, в Сети появилась история белгородца Юрия Глушенкова. Он рассказал, что при строительстве старого зоопарка (а позже — и «Мастерславля») его земельный участок якобы незаконно изъяли. Затем там проложили систему канализации для отведения нечистот, а также высоковольтные кабели, которые питают освещение парка Победы и экран у реки Везёлка.