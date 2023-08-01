Машины спрятать, прогулки исключить: белгородцев предупреждают об опасной погоде

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
По данным РСЧС, плохая погода ожидается с 19 часов сегодняшнего вечера до завтрашнего утра. Так, возможны сильные дожди с грозами, град, а также усиление ветра до 15-18 метров в секунду.
Спасатели настоятельно рекомендуют поставить автомобили вдали от деревьев и каких-либо конструкций. Также во время осадков и усиления ветра рекомендуют исключить прогулки на улице и быть предельно осторожными и внимательными.
Телефон для связи в экстренной ситуации — 112.
Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, после среды осадков до конца недели в Белгороде не ожидается. В город придёт настоящая жара: максимально воздух прогреется днём в воскресенье, 6 августа. В этот день столбик термометра поднимется до +35 ˚С.