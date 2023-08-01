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Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

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Машины спрятать, прогулки исключить: белгородцев предупреждают об опасной погоде

1 августа 2023, 15:25
Фото: Midjourney

Сильные дожди, грозы и град нагрянут в Белгородскую область

РСЧС Белгородской области сообщает о неблагоприятных погодных условиях в регионе. Жителей просят быть внимательнее и лишний раз не выходить на улицу.
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Погода

По данным РСЧС, плохая погода ожидается с 19 часов сегодняшнего вечера до завтрашнего утра. Так, возможны сильные дожди с грозами, град, а также усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

Спасатели настоятельно рекомендуют поставить автомобили вдали от деревьев и каких-либо конструкций. Также во время осадков и усиления ветра рекомендуют исключить прогулки на улице и быть предельно осторожными и внимательными.

Телефон для связи в экстренной ситуации — 112.

Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, после среды осадков до конца недели в Белгороде не ожидается. В город придёт настоящая жара: максимально воздух прогреется днём в воскресенье, 6 августа. В этот день столбик термометра поднимется до +35 ˚С.

Жара, дожди и грозы: какая погода ожидает белгородцев в среду
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