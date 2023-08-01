Лишь два человека поддержали строительство очистных в Таврово

История с очистными сооружениями в Тавровском поселении длится уже несколько месяцев. Начиная с апреля жители микрорайона Таврово-6 массово жаловались на строительство очистных. По мнению жителей, сооружения будут находиться слишком близко к жилым домам. Главная претензия — строительство с белгородцами никто не согласовывал. Жители утверждали, что в местной администрации нет точной информации о наличии разрешения на строительство и о проекте.