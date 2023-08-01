Лишь два человека поддержали строительство очистных в Таврово

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
Всего лишь два человека на собрании в Центре культурного развития им. Ю. М. Куценко в микрорайоне Таврово-4 высказались за строительство очистных в месте, предложенном администрацией. Остальные высказались против. После того, как подсчитали результаты голосования, зал взорвался аплодисментами.
Что будет дальше — узнаем в скором времени. Пока что на месте текущей стройки предлагают обустроить парк или иное пространство. Видео с места событий — в нашем Telegram-канале.
История с очистными сооружениями в Тавровском поселении длится уже несколько месяцев. Начиная с апреля жители микрорайона Таврово-6 массово жаловались на строительство очистных. По мнению жителей, сооружения будут находиться слишком близко к жилым домам. Главная претензия — строительство с белгородцами никто не согласовывал. Жители утверждали, что в местной администрации нет точной информации о наличии разрешения на строительство и о проекте.