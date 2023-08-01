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Лишь два человека поддержали строительство очистных в Таврово

1 августа 2023, 17:38
Фото: Bel.ru
Всего два человека проголосовали на собрании жителей микрорайона Таврово-6 за строительство очистных в месте, предложенном администрацией. Остальные — против.

Всего лишь два человека на собрании в Центре культурного развития им. Ю. М. Куценко в микрорайоне Таврово-4 высказались за строительство очистных в месте, предложенном администрацией. Остальные высказались против. После того, как подсчитали результаты голосования, зал взорвался аплодисментами.

Что будет дальше — узнаем в скором времени. Пока что на месте текущей стройки предлагают обустроить парк или иное пространство. Видео с места событий — в нашем Telegram-канале.

История с очистными сооружениями в Тавровском поселении длится уже несколько месяцев. Начиная с апреля жители микрорайона Таврово-6 массово жаловались на строительство очистных. По мнению жителей, сооружения будут находиться слишком близко к жилым домам. Главная претензия — строительство с белгородцами никто не согласовывал. Жители утверждали, что в местной администрации нет точной информации о наличии разрешения на строительство и о проекте.

Белгородцев зовут высказаться по громкой теме строительства очистных сооружений
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#Артем Черненко#Таврово#Строительство#Очистные#Администрация#Голосование#Согласование#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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