Клещи в Белгородской области укусили более тысячи человек с начала весны

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
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Updated Сегодня, 14:56
В период с 1 марта по 31 июля на территории области зафиксировали 1079 обращений в медучреждения по поводу укусов клещей. 404 случая из них — у детей.
В лабораторию на исследование доставили 560 особей клещей. 137 из них (24,5% от общего числа) были заражены боррелиями. В большинстве случаев присасывание клещей происходило при посещении приусадебных участков, дач и неустановленных мест отдыха.
По данным ведомства, за пять месяцев мониторинга обнаружено 44 случая клещевого боррелиоза. Показатель равен 2,9 на 100 тыс. населения. За аналогичный период 2022 года зафиксировано 26 случаев — 1,71 на 100 тыс. человек.
63 белгородца получили профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита, так как запланировали выезд в эндемичные регионы по данному заболеванию.
Ранее сообщалось, что Белгороде обработают от клещей сразу три общественных пространства — парк «Южный», Архиерейскую рощу и Армячий лог.