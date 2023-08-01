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Клещи в Белгородской области укусили более тысячи человек с начала весны

1 августа 2023, 14:54
Фото: 1MI
Среди пострадавших — 404 ребёнка. В период с марта по июль зарегистрировано 44 случая клещевого боррелиоза. Статистику опубликовало управление Роспотребнадзора по Белгородской области.

В период с 1 марта по 31 июля на территории области зафиксировали 1079 обращений в медучреждения по поводу укусов клещей. 404 случая из них — у детей.

В лабораторию на исследование доставили 560 особей клещей. 137 из них (24,5% от общего числа) были заражены боррелиями. В большинстве случаев присасывание клещей происходило при посещении приусадебных участков, дач и неустановленных мест отдыха.

По данным ведомства, за пять месяцев мониторинга обнаружено 44 случая клещевого боррелиоза. Показатель равен 2,9 на 100 тыс. населения. За аналогичный период 2022 года зафиксировано 26 случаев — 1,71 на 100 тыс. человек.

63 белгородца получили профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита, так как запланировали выезд в эндемичные регионы по данному заболеванию.

Ранее сообщалось, что Белгороде обработают от клещей сразу три общественных пространства — парк «Южный», Архиерейскую рощу и Армячий лог.

Какие белгородские парки и скверы уже обработали от клещей?
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#Таисия Некрасова#Клещи#Клещевой боррелиоз#Общество#Белгородская область#Управление роспотребнадзора
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