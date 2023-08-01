Как Белгород украшают ко Дню города: фото

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Белгород готовится отмечать 5 августа — день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В этом году отмечают 80-ю годовщину освобождения областного центра.
Как сообщили в мэрии, на городских улицах уже появились флаговые композиции, консоли с историческими снимками, стелы. Среди особенностей праздника в этом году — большие баннеры на фасадах домов с портретами героев Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы города. В частности, такой баннер появился на фасаде МКД на улице Попова.
Однако такие баннеры появятся не только на улице Попова. Как выяснило Бел.Ру, такие же портреты будут на улицах Дзгоева, Апанасенко, Генерала Лебедя, Ватутина, Конева, Шаландина. В общем на эти цели потратят 574 900 рублей, следует из данных госзакупок.
Ранее стало известно, как в Белгороде встретят День города. Салюта в этом году не будет. Белгородцев и гостей накормят солдатской кашей. В планах — приготовить 20 тыс. порций. На 6 июля запланированы открытие нового парка аттракционов и обновлённого Центрального пляжа.