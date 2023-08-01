Как Белгород украшают ко Дню города: фото

Как сообщили в мэрии, на городских улицах уже появились флаговые композиции, консоли с историческими снимками, стелы. Среди особенностей праздника в этом году — большие баннеры на фасадах домов с портретами героев Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы города. В частности, такой баннер появился на фасаде МКД на улице Попова.