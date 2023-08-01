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Глава РЭО Буцаев назвал состав жюри «Зеленой премии — 2023»

1 августа 2023, 10:20
Фото: award.reo.ru
Организованная Российским экологическим оператором «Зелёная премия» помогает находить лучшие отраслевые компании, торговые марки, общественные, государственные и другие структуры, формирующие новую модель осознанного потребления.

По слова генерального директора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, сейчас важно привлекать внимание россиян к экологическим вопросам, касающимся сферы обращения с отходами и внедрения принципов экологии замкнутого цикла. Он отметил, что экологически активных граждан уже очень много и они охотно участвуют в «Зелёной премии». Их проекты рассматриваются компетентным жюри, пишет 56orb.ru.

Оценивают конкурсные работы эксперты в области экологии, общественники, а также известные политики и не только. В составе жюри знаменитый путешественник и мореплаватель Фёдор Конюхов, первый зампред Комитета по туризму и развитию туринфраструктуры Николай Валуев, спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев, руководитель Роскачества Максим Протасов, первый зампредседателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

Работы будут приниматься в пяти открытых номинациях: «Корпоративные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты», «Культурные и медийные проекты», «Образовательные проекты». В закрытой, называющейся «Регионы России», примут участие субъекты РФ.

По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, подать заявку на участие в конкурсе может любой гражданин Российской Федерации в возрасте старше 14 лет. Также допускаются регоператоры по обращению с твердыми коммунальными отходами, юрлица, общественные, муниципальные и региональные структуры.

Заявки принимаются до 1 октября текущего года. Вопросы по участию можно направить на электронную почту. Награждение победителей состоится в Москве в декабре текущего года.

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