Глава РЭО Буцаев назвал состав жюри «Зеленой премии — 2023»

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
По слова генерального директора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, сейчас важно привлекать внимание россиян к экологическим вопросам, касающимся сферы обращения с отходами и внедрения принципов экологии замкнутого цикла. Он отметил, что экологически активных граждан уже очень много и они охотно участвуют в «Зелёной премии». Их проекты рассматриваются компетентным жюри, пишет 56orb.ru.
Оценивают конкурсные работы эксперты в области экологии, общественники, а также известные политики и не только. В составе жюри знаменитый путешественник и мореплаватель Фёдор Конюхов, первый зампред Комитета по туризму и развитию туринфраструктуры Николай Валуев, спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев, руководитель Роскачества Максим Протасов, первый зампредседателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, глава Росмолодежи Ксения Разуваева.
Работы будут приниматься в пяти открытых номинациях: «Корпоративные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты», «Культурные и медийные проекты», «Образовательные проекты». В закрытой, называющейся «Регионы России», примут участие субъекты РФ.
По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, подать заявку на участие в конкурсе может любой гражданин Российской Федерации в возрасте старше 14 лет. Также допускаются регоператоры по обращению с твердыми коммунальными отходами, юрлица, общественные, муниципальные и региональные структуры.
Заявки принимаются до 1 октября текущего года. Вопросы по участию можно направить на электронную почту. Награждение победителей состоится в Москве в декабре текущего года.