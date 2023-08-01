Глава РЭО Буцаев назвал состав жюри «Зеленой премии — 2023»

Оценивают конкурсные работы эксперты в области экологии, общественники, а также известные политики и не только. В составе жюри знаменитый путешественник и мореплаватель Фёдор Конюхов, первый зампред Комитета по туризму и развитию туринфраструктуры Николай Валуев, спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев, руководитель Роскачества Максим Протасов, первый зампредседателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, глава Росмолодежи Ксения Разуваева.