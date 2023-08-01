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Экс-компанию экс-мэра Иванова исключили из ассоциации строителей Белгородской области

1 августа 2023, 07:30
Фото: Midjourney
ООО «ПромАгроСтрой», соучредителями которой были экс-мэр Белгорода Антон Иванов и давший против него показания Александр Барыбин, исключили из ассоциации строителей региона. Произошло это 27 июля.

Компания ООО «ПромАгроСтрой» исключена теперь из ассоциации «СРО „Строители Белгородской области“». До этого компания входила в ассоциацию с 2018 года.

Отметим, что половиной предприятия до 2018 года владел экс-мэр Белгорода Антон Иванов. Сейчас компания целиком принадлежит Александру Барыбину. Человек с таким же именем дал показания против Иванова, которого обвиняют в получении взятки.

По словам Барыбина, которые привели в зале суда следователи, ноутбук Lenovo и автомобиль «БМВ» Иванов получил именно от «ПромАгроСтрой». За это бывший глава горадминистрации должен был помочь организации получить договор на строительство домов для участковых уполномоченных полиции.

ООО «ПромАгроСтрой» зарегистрирована в Белгороде с 2017 года. Сфера деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Чистые убытки фирмы по итогам 2022 года составили 1 млн рублей, чистые активы уменьшились на 6,8 млн рублей. Выручка от продажи, тем не менее, составила 70,5 млн рублей. За всё время деятельности фирма заключила девять контрактов с минстроем Белгородской области, ещё десять — с администрацией Ивнянского района.

Я — «ПАС»: что за компания могла вручить машину экс-мэру Белгорода Антону Иванову?
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