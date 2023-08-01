Экс-компанию экс-мэра Иванова исключили из ассоциации строителей Белгородской области

ООО «ПромАгроСтрой» зарегистрирована в Белгороде с 2017 года. Сфера деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Чистые убытки фирмы по итогам 2022 года составили 1 млн рублей, чистые активы уменьшились на 6,8 млн рублей. Выручка от продажи, тем не менее, составила 70,5 млн рублей. За всё время деятельности фирма заключила девять контрактов с минстроем Белгородской области, ещё десять — с администрацией Ивнянского района.