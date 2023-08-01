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Два дома и машина пострадали при обстрелах курского приграничья

1 августа 2023, 14:58
Фото: Bel.ru
Сегодня, 1 августа, село Елизаветовка Глушковского района подверглось обстрелу ВСУ. Пострадавших нет, сообщают «Курские известия» со ссылкой на губернатора области Романа Старовойта.
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Обстрел

На территории села зафиксировано 10 прилётов. Раненых среди мирных жителей нет. Повреждены два домовладения и один автомобиль. Власти окажут необходимую помощь собственникам в ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что здание врачебной амбулатории пострадало при обстреле села Чуровичи Брянской области. Есть разрушения.

Днём ранее Белгородская область подверглась обстрелам со стороны ВСУ. 31 июля зафиксировано более 80 ударов по территориям пяти районов. Пострадавших среди мирных граждан нет, но есть разрушения.

Здание врачебной амбулатории пострадало при обстреле брянского приграничья
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#Таисия Некрасова#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Спецоперация#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Курская область#Брянская область#Роман Старовойт#Дома#СВО#Черноземье
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