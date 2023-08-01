Два дома и машина пострадали при обстрелах курского приграничья

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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Updated Сегодня, 15:00
На территории села зафиксировано 10 прилётов. Раненых среди мирных жителей нет. Повреждены два домовладения и один автомобиль. Власти окажут необходимую помощь собственникам в ликвидации последствий.
Ранее сообщалось, что здание врачебной амбулатории пострадало при обстреле села Чуровичи Брянской области. Есть разрушения.
Днём ранее Белгородская область подверглась обстрелам со стороны ВСУ. 31 июля зафиксировано более 80 ударов по территориям пяти районов. Пострадавших среди мирных граждан нет, но есть разрушения.