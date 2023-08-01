Долгострой под Белгородом оградят после падения школьницы с высоты

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
Долгострой в Майском решили оградить после падения школьницы с четвёртого этажа. Опасному зданию уже десять лет, но туда беспрепятственно могли зайти дети.
Десять лет в посёлке не могут построить восемь многоквартирных домов, пишет издание со ссылкой на ОНФ. Территория никак не огорожена, охраны не было. В одном из таких зданий случилось ЧП — упала семиклассница.
Принадлежит объект частной организации. Ответственные лица должны поставить забор в течение месяца.
Пострадавшая девочка тем временем с тяжёлыми травмами остаётся в больнице. Правоохранительные органы занимаются расследованием уголовного дела.
Девочка-подросток пострадала в заброшенном здании ещё 12 июня. Она упала с высоты четвёртого этажа. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.