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Четыре дня ограничений ждут автомобилистов из-за празднования Дня города в Белгороде

1 августа 2023, 08:06
Фото: 1MI

В Белгороде на несколько дней ограничат движение авто из-за Дня города

Ограничения будут действовать со 2 по 5 августа. В городе перекроют дороги и ограничат стоянку. Карточки опубликовали в мэрии.

Ко Дню города в Белгороде ограничат движение авто на несколько дней. Ограничения будут действовать в период со 2 по 5 августа. В областном центре перекроют дороги и ограничат стоянку.

Перекрывать движение будут в центре города. С 23:00 4 августа ограничат стоянку в районе Соборной площади, а с 6:00 5 августа на указанном участке перекроют движение полностью. Ограничения будут действовать вплоть до окончания праздничных мероприятий.

Подробнее ознакомиться с ограничениями можно в карточках.

Напомним, в честь Дня города в Белгороде состоятся праздники микрорайонов. Их будут проводить в разные дни на разных участках, чтобы обеспечить безопасность горожан в связи с оперативной обстановкой. Запланированы мероприятия с 1 по 4 августа.

Ограничения движения из-за Дня городаОграничения движения из-за Дня города
Ограничения движения из-за Дня городаОграничения движения из-за Дня города
Ограничения движения из-за Дня городаОграничения движения из-за Дня города
Ограничения движения из-за Дня городаОграничения движения из-за Дня города
Ограничения движения из-за Дня городаОграничения движения из-за Дня города
Ограничения движения из-за Дня городаОграничения движения из-за Дня города
Ограничения движения из-за Дня города
Фото: мэрия Белгорода
Праздники микрорайонов в честь освобождения города проведут в Белгороде
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