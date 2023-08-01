Четыре дня ограничений ждут автомобилистов из-за празднования Дня города в Белгороде

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Ко Дню города в Белгороде ограничат движение авто на несколько дней. Ограничения будут действовать в период со 2 по 5 августа. В областном центре перекроют дороги и ограничат стоянку.
Перекрывать движение будут в центре города. С 23:00 4 августа ограничат стоянку в районе Соборной площади, а с 6:00 5 августа на указанном участке перекроют движение полностью. Ограничения будут действовать вплоть до окончания праздничных мероприятий.
Подробнее ознакомиться с ограничениями можно в карточках.
Напомним, в честь Дня города в Белгороде состоятся праздники микрорайонов. Их будут проводить в разные дни на разных участках, чтобы обеспечить безопасность горожан в связи с оперативной обстановкой. Запланированы мероприятия с 1 по 4 августа.