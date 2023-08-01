Четыре дня ограничений ждут автомобилистов из-за празднования Дня города в Белгороде

Напомним, в честь Дня города в Белгороде состоятся праздники микрорайонов. Их будут проводить в разные дни на разных участках, чтобы обеспечить безопасность горожан в связи с оперативной обстановкой. Запланированы мероприятия с 1 по 4 августа.