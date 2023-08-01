Благотворительный фонд Владимира Потанина стал лидером рейтинга Forbes

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
Как отмечается, в нынешнем году благотворительный фонд «Абсолют-помощь» Александра Светакова, занимающийся поддержкой детей с особенностями развития и их семей, оказался на второй строчке в «двадцатке лучших». Данный фонд оказывает адресную помощь, если необходимо оплатить лечение, а также другие медицинские услуги.
На третьей строчке расположился благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», функционирующий в российской глубинке. Четвертая строчка была отдана фонду Елены и Геннадия Тимченко, который ранее шел почти вровень с фондом Потанина. Об этом пишет newizv.ru.
Издание отмечает, что ежегодный рейтинг Forbes складывается из двух показателей — экспертной оценки работы фонда и его бюджета. Также эксперты оценивали наличие четкой стратегии, работу команды и качество управления фондом действующих попечительских советов. Другие важные критерии при выставлении оценки — прозрачность и полнота информации о работе организации.
В 2023 году бюджет Фонда Потанина достиг рекордной величины — почти 2,11 млрд рублей. В настоящее время организация ведет пять программ в сферах культуры, высшего образования, спорта и развития филантропии. При этом фонд проводит двадцать грантовых конкурсов ежегодно. Почти за полвека своего существования фонд поддержал свыше 40 тыс. человек. Общая сумма поддержки достигла 12,2 млрд рублей.
В прошлом году от «Интерроса» эндаумент фонда получил 47,5% акций Росбанка. Это событие стало ключевым событием в жизни организации за 2022 год. В результате целевой капитал фонда достиг 100 млрд рублей, что обеспечит финансовую устойчивость, а также долгосрочность его благотворительных программ.
В Forbes, кроме того, отметили, что лидер рейтинга, фонд Потанина, стал первой в стране организацией, которая начала системно развивать тему эндаументов — целевых капиталов, которые позволяют некоммерческой организации иметь регулярный доход и сохранять свою устойчивость.
В 2023 года фонд обрел независимость от своего основателя и теперь полностью финансируется из доходов от собственных капиталов. За расходы фонда отвечают команда топ-менеджеров и совет фонда.