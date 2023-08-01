Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:40

Published Сегодня, 17:40

Modified Сегодня, 17:40

Updated Сегодня, 17:40

Благотворительный фонд Владимира Потанина стал лидером рейтинга Forbes

1 августа 2023, 17:40
Благотворительный фонд Владимира Потанина, который специализируется на образовательных программах, вновь занимает первую строчку в рейтинге лучших благотворительных фондов России по версии Forbes.

Как отмечается, в нынешнем году благотворительный фонд «Абсолют-помощь» Александра Светакова, занимающийся поддержкой детей с особенностями развития и их семей, оказался на второй строчке в «двадцатке лучших». Данный фонд оказывает адресную помощь, если необходимо оплатить лечение, а также другие медицинские услуги.

На третьей строчке расположился благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», функционирующий в российской глубинке. Четвертая строчка была отдана фонду Елены и Геннадия Тимченко, который ранее шел почти вровень с фондом Потанина. Об этом пишет newizv.ru.

Издание отмечает, что ежегодный рейтинг Forbes складывается из двух показателей — экспертной оценки работы фонда и его бюджета. Также эксперты оценивали наличие четкой стратегии, работу команды и качество управления фондом действующих попечительских советов. Другие важные критерии при выставлении оценки — прозрачность и полнота информации о работе организации.

В 2023 году бюджет Фонда Потанина достиг рекордной величины — почти 2,11 млрд рублей. В настоящее время организация ведет пять программ в сферах культуры, высшего образования, спорта и развития филантропии. При этом фонд проводит двадцать грантовых конкурсов ежегодно. Почти за полвека своего существования фонд поддержал свыше 40 тыс. человек. Общая сумма поддержки достигла 12,2 млрд рублей.

В прошлом году от «Интерроса» эндаумент фонда получил 47,5% акций Росбанка. Это событие стало ключевым событием в жизни организации за 2022 год. В результате целевой капитал фонда достиг 100 млрд рублей, что обеспечит финансовую устойчивость, а также долгосрочность его благотворительных программ.

В Forbes, кроме того, отметили, что лидер рейтинга, фонд Потанина, стал первой в стране организацией, которая начала системно развивать тему эндаументов — целевых капиталов, которые позволяют некоммерческой организации иметь регулярный доход и сохранять свою устойчивость.

В 2023 года фонд обрел независимость от своего основателя и теперь полностью финансируется из доходов от собственных капиталов. За расходы фонда отвечают команда топ-менеджеров и совет фонда.

Подпишитесь
Как Белгород украшают ко Дню города: фото
Сегодня, 13:05
Лишь два человека поддержали строительство очистных в Таврово
Сегодня, 17:38
Белгородца не били «люди в военной форме», но его действительно ограбили
Сегодня, 14:27
Встретимся в суде, поделим денежки: о чём спорят в арбитраже белгородские компании
Сегодня, 13:32
Мэрия Белгорода прокомментировала историю со скандальным туалетом на набережной
Сегодня, 09:35
Руководитель Белгородэнерго встретился с главами и коллективами подразделений филиала
Сегодня, 12:09