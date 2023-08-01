Благотворительный фонд Владимира Потанина стал лидером рейтинга Forbes

В 2023 году бюджет Фонда Потанина достиг рекордной величины — почти 2,11 млрд рублей. В настоящее время организация ведет пять программ в сферах культуры, высшего образования, спорта и развития филантропии. При этом фонд проводит двадцать грантовых конкурсов ежегодно. Почти за полвека своего существования фонд поддержал свыше 40 тыс. человек. Общая сумма поддержки достигла 12,2 млрд рублей.