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Published Сегодня, 09:21

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Белгородцев зовут высказаться по громкой теме строительства очистных сооружений

1 августа 2023, 09:21
Фото: 1MI

С жителями Таврово под Белгородом обсудят вопрос очистных сооружений

Сегодня, 1 августа, состоится встреча жителей Тавровского поселения с представителями местной власти. На собрании рассмотрят вопрос строительства очистных сооружений. Об этом сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев.
Сюжет
ЖКХ

1 августа с жителям Таврово в Белгородском районе обсудят вопрос строительства очистных сооружений. Встреча запланирована на 18:00 в Центре культурного развития им. Ю. М. Куценко в микрорайоне Таврово-4. Жители поселения должны будут проголосовать за или против строительства. Граждан просят взять с собой паспорт.

История с очистными сооружениями в Тавровском поселении длится уже несколько месяцев. Начиная с апреля жители микрорайона Таврово-6 массово жаловались на строительство очистных. По мнению жителей, сооружения будут находиться слишком близко к жилым домам. Главная претензия — строительство с белгородцами никто не согласовывал. Жители утверждали, что в местной администрации нет точной информации о наличии разрешения на строительство и о проекте.

С белгородцами спустя время пообщались представители министерства ЖКХ и Белоблводоканала, но вопрос остался нерешённым — люди остались недовольны итогом встречи. Тогда глава района Владимир Перцев сообщил, что запланировано несколько встреч, на которых вопрос обсудят более детально.

Позже стало известно, что белгородская прокуратура провела проверку по факту массовых жалоб от жителей Таврово-6. Белоблводоканал наказали за строительство очистных за пределами предоставленного земельного участка.

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#Таисия Некрасова#Общество#Очистные сооружения#Встреча#Белгородская область#Белгородский район#Таврово#Владимир перцев#Белоблводоканал#ЖКХ
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