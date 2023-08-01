Белгородца не били «люди в военной форме», но его действительно ограбили

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
«Люди в военной форме», судя по всему, не избивали жителя Шебекино. Однако его дом действительно ограбили — часть сведений мужчины подтвердилась. Из квартиры действительно пропали вещи, вынесли их неизвестные.
После якобы нападения на шебекинца «мужчин в военной форме» возбудили уголовное дело. Потерпевший утверждал, что его избили и забрали деньги и имущество. Тем не менее уголовное дело по факту кражи, совершённой с незаконным проникновением в жилище, всё равно возбуждено. Информация о грабеже и избиении не подтвердилась.
Пока проводятся следственные мероприятия, направленные на установление причастных лиц, пишет издание со ссылкой на информацию областного УМВД. Если подозреваемых найдут, то им грозит до шести лет колонии.
Напомним, шебекинец утверждал, что на него напали четыре человека, причём двое якобы были в военной форме. Также житель региона рассказывал, что пролежал несколько дней, пока его в Белгород не эвакуировали волонтёры.