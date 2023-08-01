Белгородца не били «люди в военной форме», но его действительно ограбили

После якобы нападения на шебекинца «мужчин в военной форме» возбудили уголовное дело. Потерпевший утверждал, что его избили и забрали деньги и имущество. Тем не менее уголовное дело по факту кражи, совершённой с незаконным проникновением в жилище, всё равно возбуждено. Информация о грабеже и избиении не подтвердилась.