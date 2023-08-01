Белгородец в командировках в Красноярском крае сбывал контрафактный алкоголь

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Белгородец 1979 года рождения занимался распространением контрафактного алкоголя в Красноярском крае. Мужчина приезжал в регион в командировки, развозил товар по районам и обзванивал клиентов с «коммерческим» предложением.
Как оказалось, четверо знакомых организовали группу по нелегальной продаже алкоголя. Этой деятельностью они занимались с ноября 2022 года по июнь 2023 года. Бутлегеров задержали правоохранители. Во время обысков в трёх разных точках полиция нашла более 4 тыс. литров спиртного, причём 3360 литров — это спирт. Стоимость изъятого превысила 2,4 млн рублей.
Криминальный бизнес организовал житель Красноярского края, один из пособников добывал спирт, третий — занимался производством. Ещё один фигурант уголовного дела, белгородец, отвечал за сбыт в торговых точках и придорожных кафе. При этом напитки, которые предлагал житель региона, были смешаны с водой из колонки и красителями.
Мужчинам грозит до шести лет колонии.