Белгородец в командировках в Красноярском крае сбывал контрафактный алкоголь

Мужчина развозил товар по районам и обзванивал клиентов с «коммерческим» предложением. Само спиртное при этом было не самого лучшего качества: его смешивали с водой из колонки и красителями. Подробности уголовного дела сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

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