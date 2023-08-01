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Белгородец в командировках в Красноярском крае сбывал контрафактный алкоголь

1 августа 2023, 14:41
Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
Мужчина развозил товар по районам и обзванивал клиентов с «коммерческим» предложением. Само спиртное при этом было не самого лучшего качества: его смешивали с водой из колонки и красителями. Подробности уголовного дела сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Белгородец 1979 года рождения занимался распространением контрафактного алкоголя в Красноярском крае. Мужчина приезжал в регион в командировки, развозил товар по районам и обзванивал клиентов с «коммерческим» предложением.

Как оказалось, четверо знакомых организовали группу по нелегальной продаже алкоголя. Этой деятельностью они занимались с ноября 2022 года по июнь 2023 года. Бутлегеров задержали правоохранители. Во время обысков в трёх разных точках полиция нашла более 4 тыс. литров спиртного, причём 3360 литров — это спирт. Стоимость изъятого превысила 2,4 млн рублей.

Криминальный бизнес организовал житель Красноярского края, один из пособников добывал спирт, третий — занимался производством. Ещё один фигурант уголовного дела, белгородец, отвечал за сбыт в торговых точках и придорожных кафе. При этом напитки, которые предлагал житель региона, были смешаны с водой из колонки и красителями.

Мужчинам грозит до шести лет колонии.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Красноярский край#Уголовное дело#Происшествия#Контрафактный алкоголь#Сбыт#Спирт#Мвд#Кафе#Красители
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