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Published Сегодня, 13:22

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Белгородец остался без секса и без денег после переписки с мошенниками

1 августа 2023, 13:22
Фото: Midjourney
21-летний житель Белгорода попался на уловки мошенников-шантажистов и перевёл им все свои сбережения — более 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

21-летний житель Белгорода на просторах Сети нашёл сайт со списком интим-услуг. Парень сделал свой выбор, а после этого с ним связался мужчина, представившийся администратором. Помимо стоимости услуг девушки по вызову, клиента убедили заплатить некую страховку.

После этого один из мошенников сообщил, что по вине потерпевшего сайт якобы заблокировали и что они теряют клиентов. Аферисты потребовали компенсацию, угрожая расправой. Перепуганный молодой человек перевёл мошенникам в общей сложности 217 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Аферистам грозит до пяти лет лишения свободы. Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников.

Ранее сообщалось, что белгородец поверил мошеннику из Краснодара и перевёл ему 3 млн на виртуальную ферму. После получения денег «партнёр по бизнесу» пропал. Белгородец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Аферисту грозит до 10 лет лишения свободы.

Белгородец поверил мошеннику и перевёл ему 3 млн на виртуальную ферму в Краснодаре
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