Белгородец остался без секса и без денег после переписки с мошенниками

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
21-летний житель Белгорода на просторах Сети нашёл сайт со списком интим-услуг. Парень сделал свой выбор, а после этого с ним связался мужчина, представившийся администратором. Помимо стоимости услуг девушки по вызову, клиента убедили заплатить некую страховку.
После этого один из мошенников сообщил, что по вине потерпевшего сайт якобы заблокировали и что они теряют клиентов. Аферисты потребовали компенсацию, угрожая расправой. Перепуганный молодой человек перевёл мошенникам в общей сложности 217 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Аферистам грозит до пяти лет лишения свободы. Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников.
Ранее сообщалось, что белгородец поверил мошеннику из Краснодара и перевёл ему 3 млн на виртуальную ферму. После получения денег «партнёр по бизнесу» пропал. Белгородец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Аферисту грозит до 10 лет лишения свободы.