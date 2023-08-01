Белгородец остался без секса и без денег после переписки с мошенниками

После этого один из мошенников сообщил, что по вине потерпевшего сайт якобы заблокировали и что они теряют клиентов. Аферисты потребовали компенсацию, угрожая расправой. Перепуганный молодой человек перевёл мошенникам в общей сложности 217 тысяч рублей.