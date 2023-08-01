Арест активов в Белгороде, история с туалетом и проводы Боровика: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Российские активы украинского миллиардера Рината Ахметова арестовали по ходатайству СКР. Как стало известно, суд наложил арест на десятки объектов недвижимости в Севастополе и Белгороде.
Речь идёт в том числе о компании «Белгородметаллоснаб», зарегистрированной в Белгороде и входящей в ООО «Метинвест Евразия». По данным СМИ, арестованы несколько автомобилей и десятки миллионов рублей.
Как сообщалось, Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела наложил арест на все российские активы бизнесмена. Причиной стало то, что следствие считает Ахметова причастным к финансированию терроризма, в том числе за счёт средств, поступавших из России.
Добавим, что в РФ расследуется уголовное дело о финансировании структурами Рината Ахметова и других силовиков. В «Ъ» уточнили, что попытка представителей ООО «Метинвест Евразия» оспорить это решение райсуда успехом не увенчалась.
Мэрия Белгорода прокомментировала скандальную историю с туалетом. Речь идёт о возможном отключении света в центре города из-за надворного туалета, о чём белгородцев предупреждал горожанин и за что он заранее извинился.
Житель областного центра утверждал, что у него якобы незаконно изъяли земельный участок. Затем там проложили систему канализации для отведения нечистот и высоковольтные кабели, питающие освещение парка Победы и экран у Везёлки.
В городской администрации рассказали, что никаких правовых нарушений в действиях властей нет. По данным чиновников, судебный спор был давно, завершился он не в пользу заявителя.
Также в мэрии сообщили, что документы, подтверждающие правомерность действий и принятых решений 2006 года, уже переданы в полицию. Правоохранители проводят необходимые проверки.
Напомним, сам горожанин объяснил, что в его доме невозможно оборудовать санпомещения, поэтому он вынужден установить надворный туалет на территории фактического пользования. Для этого необходимо рыть колодец, где проходят высоковольтные линии. Работы назначены на 5 августа, поэтому белгородцы в этот день могут остаться без света.
Экс-министра финансов Белгородской области Владимира Боровика проводили на пенсию. Он ушёл на заслуженных отдых сегодня, 1 августа. Проводы бывшего чиновника проходили в торжественной обстановке. Финансовое ведомство Боровик возглавлял с 2003 года.
Вместе с ним областной минфин покинули Станислав Лисютин, Галина Рыжова и Людмила Московцева. Все трое отправились на пенсию. Они долгие годы работали в ведомстве.
Что до Боровика, в мае стало известно, что он продолжит работу в региональном правительстве, однако уже не как глава минфина. О том, что бывший министр уходит на пенсию, в июле сообщил губернатор Вячеслав Гладков.