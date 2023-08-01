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Арест активов в Белгороде, история с туалетом и проводы Боровика: итоги дня

1 августа 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Итоги дня

В Белгороде арестовали активы Ахметова и проводили на пенсию Боровика

В Белгороде арестовали активы украинского миллиардера, стали известны новые подробности истории о туалете и возможном отключении света на набережной, а Владимира Боровика тем временем проводили на пенсию.

Арест активов украинского миллиардера

Российские активы украинского миллиардера Рината Ахметова арестовали по ходатайству СКР. Как стало известно, суд наложил арест на десятки объектов недвижимости в Севастополе и Белгороде.

Речь идёт в том числе о компании «Белгородметаллоснаб», зарегистрированной в Белгороде и входящей в ООО «Метинвест Евразия». По данным СМИ, арестованы несколько автомобилей и десятки миллионов рублей.

Как сообщалось, Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела наложил арест на все российские активы бизнесмена. Причиной стало то, что следствие считает Ахметова причастным к финансированию терроризма, в том числе за счёт средств, поступавших из России.

Добавим, что в РФ расследуется уголовное дело о финансировании структурами Рината Ахметова и других силовиков. В «Ъ» уточнили, что попытка представителей ООО «Метинвест Евразия» оспорить это решение райсуда успехом не увенчалась.

В Белгороде арестовали активы украинского миллиардера Ахметова
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Спорный туалет

Мэрия Белгорода прокомментировала скандальную историю с туалетом. Речь идёт о возможном отключении света в центре города из-за надворного туалета, о чём белгородцев предупреждал горожанин и за что он заранее извинился.

Житель областного центра утверждал, что у него якобы незаконно изъяли земельный участок. Затем там проложили систему канализации для отведения нечистот и высоковольтные кабели, питающие освещение парка Победы и экран у Везёлки.

В городской администрации рассказали, что никаких правовых нарушений в действиях властей нет. По данным чиновников, судебный спор был давно, завершился он не в пользу заявителя.

Также в мэрии сообщили, что документы, подтверждающие правомерность действий и принятых решений 2006 года, уже переданы в полицию. Правоохранители проводят необходимые проверки.

Напомним, сам горожанин объяснил, что в его доме невозможно оборудовать санпомещения, поэтому он вынужден установить надворный туалет на территории фактического пользования. Для этого необходимо рыть колодец, где проходят высоковольтные линии. Работы назначены на 5 августа, поэтому белгородцы в этот день могут остаться без света.

Мэрия Белгорода прокомментировала историю со скандальным туалетом на набережной
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Проводы Боровика

Экс-министра финансов Белгородской области Владимира Боровика проводили на пенсию. Он ушёл на заслуженных отдых сегодня, 1 августа. Проводы бывшего чиновника проходили в торжественной обстановке. Финансовое ведомство Боровик возглавлял с 2003 года.

Вместе с ним областной минфин покинули Станислав Лисютин, Галина Рыжова и Людмила Московцева. Все трое отправились на пенсию. Они долгие годы работали в ведомстве.

Что до Боровика, в мае стало известно, что он продолжит работу в региональном правительстве, однако уже не как глава минфина. О том, что бывший министр уходит на пенсию, в июле сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Торжественные проводы»: экс-глава белгородского минфина Боровик ушёл на пенсию
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