Арест активов в Белгороде, история с туалетом и проводы Боровика: итоги дня

Напомним, сам горожанин объяснил, что в его доме невозможно оборудовать санпомещения, поэтому он вынужден установить надворный туалет на территории фактического пользования. Для этого необходимо рыть колодец, где проходят высоковольтные линии. Работы назначены на 5 августа, поэтому белгородцы в этот день могут остаться без света.