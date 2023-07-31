За два месяца белгородцы 876 раз пожаловались на плохое водоснабжение

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
По данным чиновника, за июнь–июль текущего года от белгородцев поступило 876 обращений из 137 населённых пунктов по вопросу неудовлетворительного водоснабжения. Пользователи жаловались на плохое качество поставляемой питьевой воды — 155 обращений (18%), а также отсутствие и перебои в подаче — 721 обращение (82%).
Значительная часть обращений носит единовременный характер и были направлены в период отключения подачи воды при проведении аварийных и плановых работ на сетях водоснабжения. Основной поток обращений, поступающих в летний период, обусловлен значительным увеличением расходов воды, в том числе на полив, в большинстве случаев превышающих мощность действующих водозаборов.
Алексей Ботвиньев
Наибольшее количество обращений зафиксировано по четырём муниципалитетам: Белгородский район (212 обращений), Старооскольский горокруг (211), Шебекинский горокруг (130) и Ракитянский район (105). Подробнее на слайде:
Подробная статистика по каждому муниципалитету представлена ниже:
По итогам глава региона Вячеслав Гладков дал поручение Ботвиньеву и руководителю областного водоканала при рассмотрении планов на 2024 год предусмотреть те объёмы работ, которые позволили бы сократить плановый ремонт и улучшить качество выполняемых работ.
Всё это должно привести к снижению жалоб жителей по области. Я сравниваю с 2021 годом, конечно, динамика большая в части снижения количества обращений. Объём работы за последние два года был выполнен большой. Проблем стало меньше, но остаётся ещё достаточное количество.
Вячеслав Гладков
Ботвиньев добавил, что проанализировав ситуацию по области, в 2024 году водоканал предлагает направить работы на капремонт изношенных сетей, чтобы уменьшить объёмы плановых работ.