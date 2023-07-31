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За два месяца белгородцы 876 раз пожаловались на плохое водоснабжение

31 июля 2023, 09:14
Фото: 1MI
Больше всего жалоб поступило из-за отсутствия и перебоев в подаче ресурса. Также часть касались плохого качества поставляемой питьевой воды. Подробнее рассказал региональный министр ЖКХ Алексей Ботвиньев.
Сюжет
ЖКХ

По данным чиновника, за июнь–июль текущего года от белгородцев поступило 876 обращений из 137 населённых пунктов по вопросу неудовлетворительного водоснабжения. Пользователи жаловались на плохое качество поставляемой питьевой воды — 155 обращений (18%), а также отсутствие и перебои в подаче — 721 обращение (82%).

Значительная часть обращений носит единовременный характер и были направлены в период отключения подачи воды при проведении аварийных и плановых работ на сетях водоснабжения. Основной поток обращений, поступающих в летний период, обусловлен значительным увеличением расходов воды, в том числе на полив, в большинстве случаев превышающих мощность действующих водозаборов.
Алексей Ботвиньев

Наибольшее количество обращений зафиксировано по четырём муниципалитетам: Белгородский район (212 обращений), Старооскольский горокруг (211), Шебекинский горокруг (130) и Ракитянский район (105). Подробнее на слайде:

Фото: Из оперсовещания правительства области

Подробная статистика по каждому муниципалитету представлена ниже:

По итогам глава региона Вячеслав Гладков дал поручение Ботвиньеву и руководителю областного водоканала при рассмотрении планов на 2024 год предусмотреть те объёмы работ, которые позволили бы сократить плановый ремонт и улучшить качество выполняемых работ.

Всё это должно привести к снижению жалоб жителей по области. Я сравниваю с 2021 годом, конечно, динамика большая в части снижения количества обращений. Объём работы за последние два года был выполнен большой. Проблем стало меньше, но остаётся ещё достаточное количество.
Вячеслав Гладков

Ботвиньев добавил, что проанализировав ситуацию по области, в 2024 году водоканал предлагает направить работы на капремонт изношенных сетей, чтобы уменьшить объёмы плановых работ.

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#Кристина Семенчук#Водоснабжение#Жалобы#Водоканал#ЖКХ#Общество#Белгородская область#Алексей Ботвиньев#Вячеслав Гладков
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