За два месяца белгородцы 876 раз пожаловались на плохое водоснабжение

По данным чиновника, за июнь–июль текущего года от белгородцев поступило 876 обращений из 137 населённых пунктов по вопросу неудовлетворительного водоснабжения. Пользователи жаловались на плохое качество поставляемой питьевой воды — 155 обращений (18%), а также отсутствие и перебои в подаче — 721 обращение (82%).