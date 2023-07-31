«Волга» под Белгородом сбила мальчика: ребёнок погиб, водитель-пенсионер в больнице

30 июля в Октябрьском в Белгородском районе под колёсами «Волги» погиб 11-летний мальчик. 74-летний водитель не справился с управлением и съехал на обочину, по которой шёл ребёнок. Авто сбило его и врезалось в дерево. Школьник скончался от полученных травм, автомобилиста госпитализировали.