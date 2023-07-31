«Волга» под Белгородом сбила мальчика: ребёнок погиб, водитель-пенсионер в больнице

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
30 июля в Октябрьском в Белгородском районе под колёсами «Волги» погиб 11-летний мальчик. 74-летний водитель не справился с управлением и съехал на обочину, по которой шёл ребёнок. Авто сбило его и врезалось в дерево. Школьник скончался от полученных травм, автомобилиста госпитализировали.
Также в Белгородском районе зафиксировали ещё два ДТП с пострадавшими. В Таврово 52-летний водитель отечественного авто при повороте не уступил дорогу другому ВАЗу. В аварии пострадали оба водителя, а также 30-летний и 25-летняя пассажирки ВАЗа.
Другая авария произошла в Северном. 41-летняя женщина за рулём «Лады» не уступила дорогу Ford, которым управляла 34-летняя автомобилистка. Машины столкнулись. Травмы получила водитель иномарки.
Ещё одно ДТП произошло в селе Роговатое Старооскольского горокруга. 55-летний водитель иномарки превысил скорость и не справился с управлением. Авто в итоге въехало в ЛЭП. Автомобилист пострадал.