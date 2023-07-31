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«Волга» под Белгородом сбила мальчика: ребёнок погиб, водитель-пенсионер в больнице

31 июля 2023, 10:08
Фото: 1MI

В ДТП под Белгородом погиб 11-летний ребёнок

Смертельная авария с участием школьника произошла в Октябрьском. Водитель, который сбил мальчика, попал в больницу. Подробности сообщили в региональном УМВД.

30 июля в Октябрьском в Белгородском районе под колёсами «Волги» погиб 11-летний мальчик. 74-летний водитель не справился с управлением и съехал на обочину, по которой шёл ребёнок. Авто сбило его и врезалось в дерево. Школьник скончался от полученных травм, автомобилиста госпитализировали.

Также в Белгородском районе зафиксировали ещё два ДТП с пострадавшими. В Таврово 52-летний водитель отечественного авто при повороте не уступил дорогу другому ВАЗу. В аварии пострадали оба водителя, а также 30-летний и 25-летняя пассажирки ВАЗа.

Другая авария произошла в Северном. 41-летняя женщина за рулём «Лады» не уступила дорогу Ford, которым управляла 34-летняя автомобилистка. Машины столкнулись. Травмы получила водитель иномарки.

Ещё одно ДТП произошло в селе Роговатое Старооскольского горокруга. 55-летний водитель иномарки превысил скорость и не справился с управлением. Авто в итоге въехало в ЛЭП. Автомобилист пострадал.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Старооскольский горокруг#Смертельное ДТП#Происшествия#УМВД#Авария#Школьник#Волга#Травмы
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