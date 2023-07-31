В Валуйском округе белгородцы вынуждены возить в детей в детсад за 30 км от дома

Жительница села Двулучное пожаловалась главе Валуйского округа на то, что её заставляют возить детей в детсад в Валуйках, который находится в 27 км от дома. В самом селе школа и детский садик закрыты, до недавних пор дети посещали дежурную группу в детском саду в Уразово, но с 1 августа воспитанников предложили перевести в любой из детсадов в Валуйках. Причину перевода женщина не назвала.