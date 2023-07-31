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В Валуйском округе белгородцы вынуждены возить в детей в детсад за 30 км от дома

31 июля 2023, 18:27
Фото: Bel.ru
Детей нужно привезти из приграничного села в Валуйки, которые находятся в 30 км, то есть за день родителям нужно «намотать» минимум 120 км, чтобы отвезти ребёнка в детсад и забрать. Но решать проблему власти не собираются.
Сюжет
Дети

Жительница села Двулучное пожаловалась главе Валуйского округа на то, что её заставляют возить детей в детсад в Валуйках, который находится в 27 км от дома. В самом селе школа и детский садик закрыты, до недавних пор дети посещали дежурную группу в детском саду в Уразово, но с 1 августа воспитанников предложили перевести в любой из детсадов в Валуйках. Причину перевода женщина не назвала.

«Отвезти детей в сад и вернуться обратно и вечером снова туда и обратно — никакой зарплаты не хватит. Оставлять дома нет возможности. Родителей таких детей много. Прошу вас рассмотреть возможность подвоза детей в дошкольные учреждения», — написала местная жительница по имени Анна.

На это глава округа ответил, что администрация ничем помочь не может, так как в округе предусмотрен лишь подвоз детей школьного возраста. Для дошкольников нет техники, которая бы отвечала нормам и требованиям правил дорожного движения.

Для детей дошкольного возраста подвоз не предусмотрен, да и нет такой техники, которая могла бы соответствовать нормам и требованиям по правилам дорожного движения. Поэтому, к сожалению, мы помочь в данном вопросе не можем.
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа

По данным официальной статистики, в Двулучном проживают больше 1300 человек.

Напомним, с 1 сентября все школы Белгородской области, за исключением 20-километровой приграничной зоны, переходят на офлайн-обучение. Для них разработали пять основных моделей обучения, основные — дистант, очно и смешанный.

Для школ Белгородской области разработали пять моделей организации обучения
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#Артем Черненко#Приграничье#Детсад#Дежурные группы#Общество#Дети#Белгородская область#Валуйский горокруг#Алексей дыбов
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