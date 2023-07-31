В Валуйках полтора месяца не могли починить посечённую снарядами крышу

Так, по словам главы округа, вечером 31 июля, то есть сегодня, материалы уже должны быть на территории дома женщины. А отремонтируют крышу до конца текущей недели. Надеемся, остальные жители Валуек не сидят также с обстрела артиллерией и «Градом» 19 июня под пробитой или посечённой крышей. В тот день в городе повреждения получили 18 частных домов, 61 квартира и 33 автомобиля. Пострадали тогда восемь человек. Выжили некоторые из них чудом.