Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:59

Published Сегодня, 17:59

Modified Сегодня, 18:01

Updated Сегодня, 18:01

Изображение материала

В Валуйках полтора месяца не могли починить посечённую снарядами крышу

31 июля 2023, 17:59
Фото: 1MI
Дело не сдвинулось с места, пока местная жительница не пожаловалась главе Валуйского округа Алексею Дыбову. Чиновник пообещал всё исправить уже на этой неделе.
Сюжет
СВО

19 июня, около полутора месяцев назад, город Валуйки попал под серьёзный обстрел со стороны Украины. В тот день пострадали многие дома и квартиры. В частном доме №5 на улице Москвича посекло крышу, но с тех пор её до сих пор не отремонтировали.

У моей свекрови волной посекло крышу. После 19 июня через 3 недели пришли люди, сфоткали, сказали ждать очереди. Скоро будет месяц, как она ждёт очереди на ремонт своей крыши. Погода испортилась — дом заливает. Как скоро дойдёт до неё очередь?
Ирина, белгородка

Глава Валуйского округа Алексей Дыбов никак не прокомментировал столь долгий срок ожидания сначала замеров, а после и ремонта кровли. Про заливание дома во время дождей и, как следствие, порчу остального имущества Дыбов также ничего не сказал. При этом чиновник явно поспособствовал тому, чтобы про белгородку и её крышу вспомнили:

Буквально сегодня вечером подрядная организация завезёт шифер, с завтрашнего дня они будут выполнять работы. Я считаю, что в течение двух-трёх дней кровля будет отремонтирована.

Так, по словам главы округа, вечером 31 июля, то есть сегодня, материалы уже должны быть на территории дома женщины. А отремонтируют крышу до конца текущей недели. Надеемся, остальные жители Валуек не сидят также с обстрела артиллерией и «Градом» 19 июня под пробитой или посечённой крышей. В тот день в городе повреждения получили 18 частных домов, 61 квартира и 33 автомобиля. Пострадали тогда восемь человек. Выжили некоторые из них чудом.

Гладков: Замечания жителей Валуек по оповещению и содержанию подвалов справедливы
Узнать подробнее
Читайте также:
В результате обстрела Валуек повреждена 61 квартира и 18 частных домовГладков: Семья пострадавшего при обстреле Валуек мальчика выжила чудом
#Артем Черненко#Общество#СВО#Валуйки#Белгородская область#Алексей дыбов#Приграничье#Разрушения#Восстановительные работы#Кровля
Подпишитесь
Белгородца, который ударил врача, задержали правоохранители
Сегодня, 14:20
Со скандальным туалетом на набережной в Белгороде не всё так просто
Сегодня, 12:54
Белгородские строительные площадки проверит спецкомиссия
Сегодня, 19:44
Барби и Кен по-белгородски: как выглядят известные жители региона в популярном образе
Сегодня, 12:25
«Врага лучше бить на Украине»: Кадыров — о работе «Ахмата» в белгородском приграничье
Сегодня, 13:31
В Валуйском округе белгородцы вынуждены возить в детей в детсад за 30 км от дома
Сегодня, 18:27