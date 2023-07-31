В Валуйках полтора месяца не могли починить посечённую снарядами крышу

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
19 июня, около полутора месяцев назад, город Валуйки попал под серьёзный обстрел со стороны Украины. В тот день пострадали многие дома и квартиры. В частном доме №5 на улице Москвича посекло крышу, но с тех пор её до сих пор не отремонтировали.
У моей свекрови волной посекло крышу. После 19 июня через 3 недели пришли люди, сфоткали, сказали ждать очереди. Скоро будет месяц, как она ждёт очереди на ремонт своей крыши. Погода испортилась — дом заливает. Как скоро дойдёт до неё очередь?
Ирина, белгородка
Глава Валуйского округа Алексей Дыбов никак не прокомментировал столь долгий срок ожидания сначала замеров, а после и ремонта кровли. Про заливание дома во время дождей и, как следствие, порчу остального имущества Дыбов также ничего не сказал. При этом чиновник явно поспособствовал тому, чтобы про белгородку и её крышу вспомнили:
Буквально сегодня вечером подрядная организация завезёт шифер, с завтрашнего дня они будут выполнять работы. Я считаю, что в течение двух-трёх дней кровля будет отремонтирована.
Так, по словам главы округа, вечером 31 июля, то есть сегодня, материалы уже должны быть на территории дома женщины. А отремонтируют крышу до конца текущей недели. Надеемся, остальные жители Валуек не сидят также с обстрела артиллерией и «Градом» 19 июня под пробитой или посечённой крышей. В тот день в городе повреждения получили 18 частных домов, 61 квартира и 33 автомобиля. Пострадали тогда восемь человек. Выжили некоторые из них чудом.