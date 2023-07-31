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В Минстрое рассказали о причинах задержки передачи жилья белгородцам из приграничья

31 июля 2023, 15:38
Фото: 1MI
Сегодня, 31 июля, в ходе онлайн-брифинга министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина рассказала о причинах задержки передачи жилых помещений в собственность жителей приграничных территорий.

Задержки передачи жилья собственникам связаны с нормативами и регламентом от момента выбора помещения до передачи ключей. Более того, если в семьях есть несовершеннолетние дети, приходится обращаться к нотариусам, в таком случае процедура может ещё затянуться, пояснила министр.

Всего за прошедшую неделю ключи от новых квартир получили 95 белгородцев. Своё жильё имеет 191 собственник.

Ситуация с техпаспортами прежних домовладений и с узакониванием надворных строений улучшилась. Со слов чиновницы, остались единичные дома, где подобные нюансы скоро должны решиться в судебном порядке.

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#Приграничье#Обстрел ВСУ#Дома#Новые квартиры#Общество#Город#Новости Белгорода#Минстрой#Белгородская область#Белгород#Оксана Козлитина#Таисия Некрасова
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