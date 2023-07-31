В Минстрое рассказали о причинах задержки передачи жилья белгородцам из приграничья

Задержки передачи жилья собственникам связаны с нормативами и регламентом от момента выбора помещения до передачи ключей. Более того, если в семьях есть несовершеннолетние дети, приходится обращаться к нотариусам, в таком случае процедура может ещё затянуться, пояснила министр.