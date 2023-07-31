В Минстрое рассказали о причинах задержки передачи жилья белгородцам из приграничья

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Задержки передачи жилья собственникам связаны с нормативами и регламентом от момента выбора помещения до передачи ключей. Более того, если в семьях есть несовершеннолетние дети, приходится обращаться к нотариусам, в таком случае процедура может ещё затянуться, пояснила министр.
Всего за прошедшую неделю ключи от новых квартир получили 95 белгородцев. Своё жильё имеет 191 собственник.
Ситуация с техпаспортами прежних домовладений и с узакониванием надворных строений улучшилась. Со слов чиновницы, остались единичные дома, где подобные нюансы скоро должны решиться в судебном порядке.