В лагере «Бригантина „Белогорье“» в Крыму сменилось руководство

Ранее сообщалось, что в «Бригантину» смогут отправиться дети из приграничной 20-километровой зоны. Соответствующая возможность у белгородцев появилась с открытия следующей смены 8 августа и до 1 июня 2024 года. Как объяснил губернатор Вячеслав Гладков, такое решение приняли, чтобы помочь детям вспомнить, «что такое глаза учителя вживую». Дело в том, что в приграничных муниципалитетах обеспечить очное обучение не могут.