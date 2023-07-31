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В лагере «Бригантина „Белогорье“» в Крыму сменилось руководство

31 июля 2023, 08:39
Фото: 1MI
Бывшего директора учреждения Станислава Салия сменила Елена Боева. Она пока исполняет обязанности руководителя лагеря, следует из данных СПАРК.

В лагере «Бригантина „Белогорье“» сменилось руководство. 27 июля 2023 года с должности директора учреждения ушёл Станислав Салий. Его заменила Елена Боева, которая была заместителем директора по общим вопросам. Пока она исполняет обязанности руководителя.

Как следует из данных СПАРК, изменения актуальны с 28 июля текущего года. Отметим, что Салий возглавлял лагерь с 26 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что в «Бригантину» смогут отправиться дети из приграничной 20-километровой зоны. Соответствующая возможность у белгородцев появилась с открытия следующей смены 8 августа и до 1 июня 2024 года. Как объяснил губернатор Вячеслав Гладков, такое решение приняли, чтобы помочь детям вспомнить, «что такое глаза учителя вживую». Дело в том, что в приграничных муниципалитетах обеспечить очное обучение не могут.

В «Бригантину Белогорье» смогут отправиться дети из приграничной 20-километровой зоны
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#Белгородская область#Крым#Вячеслав Гладков#Станислав Салий#Елена Боева#Общество#Бригантина Белогорье#Директор#Наталья Корявых#Санаторий#Лагерь#Назначение
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