В лагере «Бригантина „Белогорье“» в Крыму сменилось руководство

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
В лагере «Бригантина „Белогорье“» сменилось руководство. 27 июля 2023 года с должности директора учреждения ушёл Станислав Салий. Его заменила Елена Боева, которая была заместителем директора по общим вопросам. Пока она исполняет обязанности руководителя.
Как следует из данных СПАРК, изменения актуальны с 28 июля текущего года. Отметим, что Салий возглавлял лагерь с 26 июля 2021 года.
Ранее сообщалось, что в «Бригантину» смогут отправиться дети из приграничной 20-километровой зоны. Соответствующая возможность у белгородцев появилась с открытия следующей смены 8 августа и до 1 июня 2024 года. Как объяснил губернатор Вячеслав Гладков, такое решение приняли, чтобы помочь детям вспомнить, «что такое глаза учителя вживую». Дело в том, что в приграничных муниципалитетах обеспечить очное обучение не могут.