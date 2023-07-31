Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Интернет-издание «НовостиВолгограда.ру» продолжает серию публикаций о самых интересных и красивых местах Волгоградской области в рамках проекта «Регион открытий-2023».
Чернышковский район находится на юго-западе Волгоградской области. Граничит с Суровикинским, Октябрьским и Котельниковским районами, а также с Ростовской областью. Административным центром считается рабочий поселок Чернышковский. От него до Волгограда 185 км. В районе проживает 13,4 тысячи человек.
Первые люди заселили этот район около шести тысяч лет назад. Это были кочевники эпохи бронзы. Степи привлекали их обилием дичи и рыбы. Дальнейшая история Чернышковского района тесно связана с казачеством. Впервые речь о нем ведется в документах, датируемых XV–XVI веками. Казаки участвовали в охране рубежей страны, участвовали в войнах, кроме того, им часто приходилось отражать набеги калмыцких и ногайских орд.
Современный поселок Чернышковский был построен на месте хутора Чернышкова, существовавшего в первой половине XIX века. Затем на развитие района оказало влияние создание железной дороги Царицын-Лихая. Нынешний Чернышковский район был образован в 1935 году.
Природа района поражает своей оригинальностью. Песчаные бугры буквально разрезают ложбины, в которых прячутся озера и небольшие леса. В некоторых ложбинах даже бьют ключи, питая окрестности родниковой водой.
Лес высажен на Цимлянских песках. Здесь встречаются кабаны, лоси, косули и олени, а также лисы, фазаны, утки и лебеди. Несмотря на засушливый климат и пески, в районе немало водных объектов: Цимлянское водохранилище, реки Цимла, Чир, Аксенец и Солоная. В сезон сюда съезжаются рыбаки и любители отдыха у воды, тем более, что летом здесь достаточно жарко и живописно.
Чаще всего туристы посещают природный парк «Цимлянские пески», его считают визитной карточкой района. Простирается он на территории Нижнегнутовского, Захаровского и Тормосинского поселений. Уникально это место тем, что здесь удачно сочетаются пустыни, полупустыни и степи. Несмотря на степь и пески, лесистой местности здесь тоже предостаточно. Душистый луг может плавно переходить в красивейший прохладный лиственный лес, а затем в сосновый бор с невероятным хвойным ароматом.
Для туристов здесь есть палаточный городок на побережье Цимлянского водохранилища. Расположен он в месте массового отдыха «Клинки». Доступен он с конца мая до середины сентября. Здесь можно поплавать на лодке, посозерцать природу, понаблюдать за птицами, а можно с ветерком порассекать по водной глади на гидроцикле, а также на водных аттракционах практически как на курортах юга России.
В палаточном городке можно с комфортом позагорать, искупаться, посидеть в беседке для отдыха, а для любителей активного времяпрепровождения предусмотрены площадки для игры в футбол и пляжный волейбол.
Для тех, кто не любит жить в палатках есть возможность остановиться в охотничьем домике. Он расположен в Тормосиновском участковом лесничестве в шести километрах от Цимлянского водохранилища. Здесь чистейший воздух, красивый лес и прекрасные условия для рыбалки и охоты.
Но главная изюминка местных песков — «Лазурный берег» Цимлянского водохранилища. Балабановский залив — это 2 700 квадратных метров водной глади. Это удивительное по красоте место, похоже на пляжи краснодарских курортов, кстати. Прибрежный поселок, кстати, называется Морским, а на побережье здесь можно найти много ракушек.
Что еще интересно, это место, куда слетается множество птиц. Здесь можно полюбоваться с моторной лодки на бакланов, чаек, цапель, орланов-белохвостов, дроф, стрепетов. Кроме того, через парк во время сезонной миграции транзитом пролетают и нередко останавливаются отдохнуть многие виды пернатых.
Еще одно прекрасное место в районе — Тюльпанный луг. Найти его можно неподалеку от хутора Верхнецимлянский. Здесь растут редкие и исчезающие растения, например, тюльпан Шренка и ирис низкий. Весной это очень красочное и ароматное место, которое буквально вскружит вам голову.
Жемчужиной района для православных туристов местные называют храм Рождества Иоанна Предтечи. Это красивое и утонченное по своей архитектуре здание с восьмиметровым куполом. Оно не старинное, возвели его в 1994 году на пожертвования прихожан, однако строителям удалось воссоздать храм, стоявший на его месте в начале XX века. В те времена церковь построили при содействии атамана Ивана Чернышкова, в честь которого и назван район. Украшен храм в старорусском стиле.
Кроме того, туристам доступно для посещения место обретения святых мощей священномученика Николая Попова. Последнего убит по решению революционного трибунала в 1919 году, увидев при обыске у него дома фото брата — атамана. Этого было достаточно, чтобы расправиться со священнослужителем. Похоронили его у храма в хуторе Верхнегнутов. Священник причислен к лику святых.
В районе расположено множество братских могил советских воинов, павших в Сталинградской битве. Найти их можно в поселке Чернышковском, хуторах Верхнегнутов, Водяновский, Волоцкий, Захаров, Морской, Комаров. В хуторе Тормосин есть братская могила участников гражданской войны 1918 года.
Из музеев туристам доступен «Чернышковский казачий музей». Посетителям предлагают экспозиции, повествующие о зарождении казачества, быте казаков, казачестве в период Советской власти и в наши дни.
Кстати, на территории музея есть копия деревянной крепости середины семнадцатого века — «Казачий стан». Это двухуровневая башня, изба и кузня. Здесь часто проводят интерактивные мероприятия.
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий-2023».