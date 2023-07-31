Со скандальным туалетом на набережной в Белгороде не всё так просто

А ещё при подготовке дела к судебному разбирательству и в ходе судебного заседания истцу предлагали конкретизировать заявленные требования и представить доказательства в их подтверждение. Но он не воспользовался своим правом, ограничившись только указанием размера сумм, подлежащих, по его мнению, взысканию.