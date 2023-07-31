Со скандальным туалетом на набережной в Белгороде не всё так просто

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
В телеграм-канале «Белгород №1» появилась история белгородца Юрия Глушенкова. Он рассказал, что живёт в 4-м Супруновском переулке. Его дом примыкает к набережной Везёлки. Глушенков считает, что при строительстве старого зоопарка (а позже — и «Мастерславля») его земельный участок незаконно изъяли.
Белгородец добавил, что без согласия с собственниками через участок проложили систему канализации для отведения нечистот, а также высоковольтные кабели, которые питают освещение парка Победы и телекоммуникационный экран у реки Везёлка.
Глушенков добавил, что в его доме невозможно оборудовать санпомещения, поэтому он вынужден установить надворный туалет на территории фактического пользования земли. Для этого необходимо рыть колодец там, «где незаконно проложены вышесказанные высоковольтные линии». Работы назначены на 5 августа 19:00.
Прошу прощения у всех жителей и гостей Белгорода за вынужденное отключение (прерывание электроснабжения) света в парке Победы и отсутствие трансляции на экране, установленном на берегу реки Везёлка. Мне действительно очень жаль за принятое решение, но я и мои родственники и мама-инвалид имеют конституционные права, которые нарушены должностными лицами администрации Белгорода и Белгородской области, прокурорами Белгорода и Белгородской области, мы имеем право на жизнь.
Юрий Глушенков
Журналисты Бел.Ру обратились в администрацию Белгорода с просьбой прокомментировать ситуацию. Но на сегодняшний день информации у городских властей по данному факту нет.
Из открытых источников Бел.Ру стало известно, что Глушенков обратился с иском в суд к мэрии города в 2014 году. Он попросил признать постановление главы администрации областного центра незаконным, возложить обязанности исполнить постановление Белгородского горсовета народных депутатов, предоставить благоустроенное жильё, а также предоставить компенсацию материального и морального вреда.
Всё дело в том, что по решению Исполкома Белгородского горосовета народных депутатов управление коммунального хозяйства исполкома городского Совета народных депутатов отвело дополнительно земельный участок в южной части центрального жилого района на правом берегу Везёлки для расширения парка Победы. Отвод земельного участка должен был быть произведён за счёт изъятия земель и сноса домовладений.
Но из-за отсутствия у заказчика денег на освоение земельных участков глава областного центра решение исполкома городского Совета народных депутатов отменил.
В свою очередь Глушенков попросил признать постановления главы незаконным, возложить обязанности исполнить постановление Белгородского городского совета народных депутатов и предоставить благоустроенное жильё жильцам домовладения, взыскать компенсацию материального и морального вреда.
Истец отметил, что в течение долгих лет ему и членам его семьи администрация Белгорода причиняла страдания, которые заключались в непредоставлении благоустроенного жилья.
Представитель городской администрации просил отказать в удовлетворении заявленных требований, ссылаясь как на пропуск срока для обжалования актов местного самоуправления, так и на отсутствие законных оснований.
В суде истец сообщил, что срок для обжалования постановления главы администрации города не пропущен, поскольку семья Глушенковых на протяжении длительного периода времени обращалась в различные государственные органы за защитой своего нарушенного права. Но суд признал данные доводы неубедительными.
Также представители фемиды ответили, что обращения в государственные органы означает избрание истцом способа защиты своих прав, и его нельзя расценивать как уважительную причину пропуска срока обращения в суд.
Кроме того, в силу вступило решение Свердловского районного суда города Белгорода, в котором Глушенкову отказали в удовлетворении требований к администрации города о предоставлении жилья.
А ещё при подготовке дела к судебному разбирательству и в ходе судебного заседания истцу предлагали конкретизировать заявленные требования и представить доказательства в их подтверждение. Но он не воспользовался своим правом, ограничившись только указанием размера сумм, подлежащих, по его мнению, взысканию.
Изучив материалы дела, суд отказал в удовлетворении заявленных требований.
Спустя восемь лет Глушенков вновь обратился в суд с иском к мэрии. Дело рассматривали в категории «О возмещении убытков, причинённых нарушением прав собственников земельных участков землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, связанных с изъятием земельных участков». Однако из-за невыполнения указаний судьи заявление вернули заявителю.