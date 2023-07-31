Снова громко: рабочая неделя началась неспокойно в Белгороде

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Шум белгородцы услышали примерно в 9:35. По данным редакции, звук в Белгороде, похожий на взрыв, связан с работой российских военных на сторону Украины. Каких-либо данных о возможных последствиях на земле нет.
Громкие звуки жители Белгорода слышали и в полночь: тогда над городом прозвучало сразу несколько взрывов. По данным Бел.Ру это было связано с работой Вооружённых сил России. Подписчики нашего Telegram-канала поделились видео одного из вылетов ракеты в сторону Украины. Позже на территории соседнего государства раздались взрывы.