Снова громко: рабочая неделя началась неспокойно в Белгороде

Громкие звуки жители Белгорода слышали и в полночь: тогда над городом прозвучало сразу несколько взрывов. По данным Бел.Ру это было связано с работой Вооружённых сил России. Подписчики нашего Telegram-канала поделились видео одного из вылетов ракеты в сторону Украины. Позже на территории соседнего государства раздались взрывы.