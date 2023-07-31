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Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

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Снова громко: рабочая неделя началась неспокойно в Белгороде

31 июля 2023, 07:20
Фото: Midjourney

Над Белгородом вновь слышны звуки работы ВС РФ

В понедельник утром 31 июля жители Белгорода услышали громкий звук, похожий на взрыв. По данным Бел.Ру, это результат работы ВС РФ.
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Военные

Шум белгородцы услышали примерно в 9:35. По данным редакции, звук в Белгороде, похожий на взрыв, связан с работой российских военных на сторону Украины. Каких-либо данных о возможных последствиях на земле нет.

Громкие звуки жители Белгорода слышали и в полночь: тогда над городом прозвучало сразу несколько взрывов. По данным Бел.Ру это было связано с работой Вооружённых сил России. Подписчики нашего Telegram-канала поделились видео одного из вылетов ракеты в сторону Украины. Позже на территории соседнего государства раздались взрывы.

В небе над Белгородом снова было неспокойно
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#Артем Черненко#Происшествия#Спецоперация#Хлопок#ВС РФ#Шум#Военные#Белгород#Украина#Новости Белгорода
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