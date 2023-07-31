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Шесть центров «Воин» для школьников открылись в Белгородской области

31 июля 2023, 18:52
Фото: Bel.ru
В четырёх городах Белгородской области открылись новые военно-спортивные центры «Воин», в Белгороде и Старом Осколе они работают уже давно. Курс обучения в них длится три недели, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Центры «Воин» открылись в Белгороде, Старом Осколе, Губкине, Алексеевке, Валуйках и Новом Осколе. В течение трёх недель начальную военную подготовку в них пройдут школьники, заниматься с которыми будут опытные инструкторы, имеющие боевой опыт.

Молодёжь будет учиться управлять дронами, познакомится с современным вооружением и средствами защиты, а также попрактикуется в тактической медицине.

Записаться в один из центров можно по телефону министерства по делам молодежи Белгородской области (4722) 23-26-95. Занятия проводятся бесплатно.

Напомним, в Белгороде в конце мая состоялся второй набор в центр начальной военной подготовки и патриотического воспитания, в него включили 300 человек. Причём это были не только школьники, но и работающая молодёжь, студенты.

В Белгороде начинают второй набор курсантов на военную подготовку
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#Артем Черненко#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Военная подготовка#Воин#Общество#Школьники
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