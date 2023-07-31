Шесть центров «Воин» для школьников открылись в Белгородской области

Posted Сегодня, 18:52
Published Сегодня, 18:52
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
Центры «Воин» открылись в Белгороде, Старом Осколе, Губкине, Алексеевке, Валуйках и Новом Осколе. В течение трёх недель начальную военную подготовку в них пройдут школьники, заниматься с которыми будут опытные инструкторы, имеющие боевой опыт.
Молодёжь будет учиться управлять дронами, познакомится с современным вооружением и средствами защиты, а также попрактикуется в тактической медицине.
Записаться в один из центров можно по телефону министерства по делам молодежи Белгородской области (4722) 23-26-95. Занятия проводятся бесплатно.
Напомним, в Белгороде в конце мая состоялся второй набор в центр начальной военной подготовки и патриотического воспитания, в него включили 300 человек. Причём это были не только школьники, но и работающая молодёжь, студенты.