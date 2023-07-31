С августа больше 110 тысяч белгородских пенсионеров будут получать повышенную пенсию

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
С 1 августа Соцфонд России проведёт беззаявительный перерасчёт страховых пенсий работавших в 2022 году пенсионеров. Корректировка выплат коснётся всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Выплаты также увеличат получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счёт человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтённые ранее при назначении выплат.
В ведомстве добавили, что в отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчёт зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента.
По предварительным данным, перерасчёт страховых пенсий в этом году получат 109 тысяч белгородских пенсионеров. При этом, чтобы получить выплаты в новом размере, пенсионерам никуда обращаться не нужно. Деньги перечислят всем работающим и неработающим пенсионерам в августе по стандартному графику.
Помимо повышения страховой пенсии, с 1 августа также увеличат размер выплат пенсионных накоплений: накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники программы софинансирования пенсии.
Этот перерасчёт связан не столько с работой пенсионера (с 2014 года отчисления работодателей на пенсионные накопления направляются на формирование страховой пенсии), сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями в предыдущем году.
В соответствии с ними, накопительные пенсии 773 жителей Белгородской области с августа увеличат на 10%. Ежемесячная прибавка к пенсии 921 тысячи участников программы софинансирования пенсионных накоплений повысят на 9,83%.
В ведомстве отметили, что средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 1,1 тыс. рублей в месяц. Средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования — 2,2 тыс. рублей в месяц.
До 1 августа Соцфонд также завершит доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в течение прошлого года. По действующим правилам, их оформляют, если накопления выплачиваются сразу всей суммой либо если средства получают правопреемники.
Как и в случае с другими выплатами пенсионных накоплений, единовременная выплата пересчитывается в результате поступления новых взносов на пенсию (обязательных и добровольных) или по итогам инвестирования средств. Всего перерасчёт получат 1979 человек, средний размер разовой доплаты им составит 3,6 тыс. рублей.