Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Изображение материала

С августа больше 110 тысяч белгородских пенсионеров будут получать повышенную пенсию

31 июля 2023, 15:02
Фото: 1MI

В Белгородской области с августа повысят страховые и накопительные пенсии

Перерасчёт страховых пенсий работавших в 2022 году пенсионеров проведут в беззаявительном порядке. Максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента. Подробнее Бел.Ру сообщили в региональном Соцфонде.
Сюжет
Пенсия

С 1 августа Соцфонд России проведёт беззаявительный перерасчёт страховых пенсий работавших в 2022 году пенсионеров. Корректировка выплат коснётся всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Выплаты также увеличат получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счёт человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтённые ранее при назначении выплат.

В ведомстве добавили, что в отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчёт зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента.

По предварительным данным, перерасчёт страховых пенсий в этом году получат 109 тысяч белгородских пенсионеров. При этом, чтобы получить выплаты в новом размере, пенсионерам никуда обращаться не нужно. Деньги перечислят всем работающим и неработающим пенсионерам в августе по стандартному графику.

Помимо повышения страховой пенсии, с 1 августа также увеличат размер выплат пенсионных накоплений: накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники программы софинансирования пенсии.

Этот перерасчёт связан не столько с работой пенсионера (с 2014 года отчисления работодателей на пенсионные накопления направляются на формирование страховой пенсии), сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями в предыдущем году.

В соответствии с ними, накопительные пенсии 773 жителей Белгородской области с августа увеличат на 10%. Ежемесячная прибавка к пенсии 921 тысячи участников программы софинансирования пенсионных накоплений повысят на 9,83%.

В ведомстве отметили, что средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 1,1 тыс. рублей в месяц. Средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования — 2,2 тыс. рублей в месяц.

До 1 августа Соцфонд также завершит доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в течение прошлого года. По действующим правилам, их оформляют, если накопления выплачиваются сразу всей суммой либо если средства получают правопреемники.

Как и в случае с другими выплатами пенсионных накоплений, единовременная выплата пересчитывается в результате поступления новых взносов на пенсию (обязательных и добровольных) или по итогам инвестирования средств. Всего перерасчёт получат 1979 человек, средний размер разовой доплаты им составит 3,6 тыс. рублей.

«Деньги закончились»: пенсионерке из Шебекино в этом месяце не выплатили пенсию
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд призвал белгородских приставов ответить за списание половины пенсии у инвалидаКак шебекинцам получить пенсию и детские пособия в июлеИндексацию пенсий в 2025 и 2026 годах в РФ могут провести в два этапа
#Пенсия#Перерасчёт#Соцфонд#Общество#Белгородская область#Кристина Семенчук
Подпишитесь
Белгородца, который ударил врача, задержали правоохранители
Сегодня, 14:20
Со скандальным туалетом на набережной в Белгороде не всё так просто
Сегодня, 12:54
Губернатор вручил детям-сиротам ключи от 12 квартир в поселке Беловское
Сегодня, 13:44
Барби и Кен по-белгородски: как выглядят известные жители региона в популярном образе
Сегодня, 12:25
«Врага лучше бить на Украине»: Кадыров — о работе «Ахмата» в белгородском приграничье
Сегодня, 13:31
Курица на вес золота: что происходит с ценами на курятину в магазинах Белгорода?
Сегодня, 12:33