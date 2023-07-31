Порядка 300 обстрелянных домов хотят восстановить за неделю в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
В Белгороде: как рассказал мэр Валентин Демидов, за неделю в областном центре восстановили одно жилое помещение. Остаются: один дом на Славянской, пострадавшие от авиабомбы квартиры на Шаландина, где ждут поставки межкомнатных дверей, проблемное домовладение на Луначарского, завершение работ в котором запланировано на 10-15 числа, а также пять компенсационных домов на Маяковского.
В Белгородском районе: глава Владимир Перцев сообщил, что в работе на данный момент восемь домовладений. За неделю повредилось ещё два, восстановить удалось три.
Работаем по графику. Самое крайнее — большой дом до 20 июля. С собственниками согласовано, там особый подход, остальное решим, как договаривались, за две недели.
Владимир Перцев
В Шебекинском горокруге: Владимир Жданов доложил, что за прошлую неделю восстановили 140 домов, в плане не неделю текущую — ещё 200 домовладений. За семь дней новых разрушений зафиксировано не было.
Что касается закрытия теплового контура, сделать работу по которому обещали до 1 августа, то здесь удалось сделать не всё. Гладков пообещал завтра объяснить, почему в некоторых домах полностью восстановить всё за обозначенный срок не удалось.
В Грайворонском горокруге: по данным Геннадия Бондарева, за неделю в муниципалитете закрыли 44 контура, на 32 улицы зайти пока не могут. Остаются также незакрытыми четыре контура по Козинке. Бондарев отметил, что там очень сложная ситуация, так что, вероятно, три дома будут сданы позже запланированного.
Работы ведутся, и очень активно, но в конце дня станет более понятно, сколько останется. Может, будет и меньше трёх.
Геннадий Бондарев
В Валуйском горокруге: как сообщил Алексей Дыбов, за неделю здесь восстановили 25 домовладений. За тот же срок повредилось ещё 11, всего в работе находятся 160 зданий. А плане на неделю текущую — отремонтировать 62.
В Краснояружском районе: местный глава Андрей Миськов рассказал, что за неделю из-за обстрелов повредило ещё два дома, в ремонте же сейчас находится 21 здание. Восстановить удалось девять, в планах на неделю текущую — ещё десять.