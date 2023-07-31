Порядка 300 обстрелянных домов хотят восстановить за неделю в Белгородской области

В Грайворонском горокруге: по данным Геннадия Бондарева, за неделю в муниципалитете закрыли 44 контура, на 32 улицы зайти пока не могут. Остаются также незакрытыми четыре контура по Козинке. Бондарев отметил, что там очень сложная ситуация, так что, вероятно, три дома будут сданы позже запланированного.