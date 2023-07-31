Почти 14 млрд рублей потратят на дороги Белгородской области в 2024 году

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В ходе совещания правительства обсуждалась дорожная программа на 2024 год. Так, на белгородские дороги за год суммарно потратят порядка 14 млрд рублей — на сегодняшний день речь идёт о сумме в 13 млрд 966 млн рублей. Это дороги не только регионального и муниципального значения, но и федерального. Самая большая сумма заложена на региональные дороги — 10,17 млрд рублей, на муниципальные потратят 2,26 млрд, ещё 1,5 млрд рублей — на федеральные трассы в Белгородской области.
Так, среди федеральных трасс планируется капремонт автодороги Алексеевка — Советское протяжённостью 31 км. На маршрут направят 575 млн рублей из федерального бюджета.
По словам министра автомобильных дорог и транспорта региона Сергея Евтушенко, в течение года планируется отремонтировать и построить 244 км дорог, оборудовать наружное освещение на протяжении 33 км и обустроить 33 км новых тротуаров. Также отремонтируют 12 мостов.