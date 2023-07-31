Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:00

Published Сегодня, 20:00

Modified Сегодня, 20:02

Updated Сегодня, 20:02

Изображение материала

Почти 14 млрд рублей потратят на дороги Белгородской области в 2024 году

31 июля 2023, 20:00
Фото: 1MI
О планах на грядущий год рассказал на оперативном совещании правительства 31 июля министр транспорта Сергей Евтушенко. Деньги выделят как на строительство новых, так и ремонт старых дорог.

В ходе совещания правительства обсуждалась дорожная программа на 2024 год. Так, на белгородские дороги за год суммарно потратят порядка 14 млрд рублей — на сегодняшний день речь идёт о сумме в 13 млрд 966 млн рублей. Это дороги не только регионального и муниципального значения, но и федерального. Самая большая сумма заложена на региональные дороги — 10,17 млрд рублей, на муниципальные потратят 2,26 млрд, ещё 1,5 млрд рублей — на федеральные трассы в Белгородской области.

Так, среди федеральных трасс планируется капремонт автодороги Алексеевка — Советское протяжённостью 31 км. На маршрут направят 575 млн рублей из федерального бюджета.

По словам министра автомобильных дорог и транспорта региона Сергея Евтушенко, в течение года планируется отремонтировать и построить 244 км дорог, оборудовать наружное освещение на протяжении 33 км и обустроить 33 км новых тротуаров. Также отремонтируют 12 мостов.

Гладков сообщил о выделении Белгородской области 1,8 млрд рублей на капремонт дорог
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде мэрия изымет сразу три объекта для строительства дорогиНа ремонт дороги в центре Белгорода потребовалось ещё 1,3 млн рублей
#Артем Черненко#Сергей евтушенко#Белгородская область#Ремонт дорог#Строительство дорог#Капремонт дороги#Минтранс#Экономика
Подпишитесь
Белгородца, который ударил врача, задержали правоохранители
Сегодня, 14:20
Со скандальным туалетом на набережной в Белгороде не всё так просто
Сегодня, 12:54
Белгородские строительные площадки проверит спецкомиссия
Сегодня, 19:44
Барби и Кен по-белгородски: как выглядят известные жители региона в популярном образе
Сегодня, 12:25
«Врага лучше бить на Украине»: Кадыров — о работе «Ахмата» в белгородском приграничье
Сегодня, 13:31
В Валуйском округе белгородцы вынуждены возить в детей в детсад за 30 км от дома
Сегодня, 18:27