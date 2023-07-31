Почти 14 млрд рублей потратят на дороги Белгородской области в 2024 году

В ходе совещания правительства обсуждалась дорожная программа на 2024 год. Так, на белгородские дороги за год суммарно потратят порядка 14 млрд рублей — на сегодняшний день речь идёт о сумме в 13 млрд 966 млн рублей. Это дороги не только регионального и муниципального значения, но и федерального. Самая большая сумма заложена на региональные дороги — 10,17 млрд рублей, на муниципальные потратят 2,26 млрд, ещё 1,5 млрд рублей — на федеральные трассы в Белгородской области.